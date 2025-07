Il single Francesco ha reagito all’attacco di Antonio durante l’ultima puntata di Temptation Island. Quest’ultimo vedendo la vicinanza tra la fidanzata e il ragazzo infatti si è molto arrabbiato e ha dato del “cornuto” al tentatore. Il video è stato pubblicato su TikTok dagli amici di Francesco e ha subito fatto il giro del web.

Temptation Island, la reazione del single Francesco

La scena è diventata virale nel giro di poche ore. Francesco Farina, uno dei single di Temptation Island, è stato ripreso mentre guardava l’ultima puntata del reality in compagnia di alcuni amici. Il motivo? La sua reazione a un momento carico di tensione andato in onda giovedì 24 luglio. In tv, infatti, si vedeva Antonio, fidanzato di Valentina, perdere la pazienza e attaccare il tentatore, dandogli del “cornuto”.

Francesco però non ha fatto una piega. Non si è offeso, anzi. Piuttosto è scoppiato a ridere davanti al televisore, senza riuscire a trattenersi. I suoi amici hanno immortalato tutto con lo smartphone. Poi hanno condiviso il video su TikTok, dove ha raccolto in breve tempo visualizzazioni, like e commenti da parte dei fan di Temptation Island.

Nelle immagini si vede il single di Temptation Island divertito mentre assiste alla sfuriata di Antonio, che, a sua volta, nel programma aveva appena visto un filmato dell’esterna tra Francesco e la sua compagna.

Proprio quel filmato aveva scatenato la reazione furiosa di Antonio, che ha lasciato il villaggio dei fidanzati di Temptation Island. Poi ha iniziato a correre verso quello delle fidanzate, determinato a confrontarsi con Valentina. Durante la corsa, ha urlato frasi piuttosto accese, tra cui: “Io la partita la vivo, non me la faccio raccontare in Tribuna!”, facendo riferimento all’invito del tentatore a Valentina per una partita del Napoli.

Poco dopo, ha gridato: “Francesco, vieni qua!”, rivolgendosi direttamente al tentatore di Temptation Island.

In molti hanno commentato la freddezza e l’ironia di Francesco, mentre altri si interrogano sul futuro della coppia. La risposta arriverà presto! Le ultime tre puntate di Temptation Island andranno in onda eccezionalmente martedì, mercoledì e giovedì. Attraverso esse scopriremo se tra Antonio e Valentina ci sarà una riconciliazione o una rottura definitiva.