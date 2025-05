Alcuni fan hanno affermato sui social di aver acquistato dei biglietti per i concerti di Elodie allo Stadio Maradona di Napoli e San Siro di Milano a soli 10 euro. Ma com’è possibile e perché sta succedendo?

La polemica sui concerti di Elodie

Da alcuni giorni sul web stanno spuntando dei messaggi in cui viene detto che alcune persone hanno acquistato i biglietti per i concerti di Elodie a Napoli e Milano per soli 10 euro. Si tratta di quelli che fanno accedere al Prato e di conseguenza permettono di vedere la cantante nel migliore dei modi.

LEGGI ANCHE: Ex professore si scaglia contro Anna Pettinelli per l’eliminazione di Nicolò da Amici 24

Lo show avrà luogo l’8 giugno 2025 presso lo Stadio San Siro e il 12 giugno al Maradona e ci si chiede come questo sia potuto accadere. Molti spiegano di averli trovati su Fansale, piattaforma che dà la possibilità alle persone di rivendere i biglietti nel caso in cui non si possa partecipare. Alcuni affermano addirittura di averne avuto accesso grazie a un codice promozionale. Ma qual è la verità?

Questa non si conosce con esattezza ma esistono alcune ipotesi, come quella fornita da Alvise Salerno, noto speaker radiofonico. Ha spiegato che, in caso di concerti così grandi, gli sponsor hanno a disposizione un certo numero di biglietti da dare allo staff, ai collaboratori e ai loro parenti:

“Non è niente di irregolare e scandaloso. Nel momento in cui alcune persone vedono questo tipo di tweet cominciano ad attaccare Elodie. Lei non c’entra nulla, così come gli sponsor o l’etichetta discografica.

La colpa è di due soggetti: chi ha fatto girare la notizia e i fan che hanno pubblicato i tweet. Non sto accusando nessuno, attenzione. Il problema sono i ‘flex’ degli utenti”.

Si tratterebbe quindi di una ‘fuga di link‘, codici promo che sarebbero dovuti essere rivolti solo ai soggetti citati in precedenza. Vedremo nelle prossime settimane se verranno rilasciate comunicazione ufficiale.