In queste ultime ore, Luca Jurman è tornato a parlare della questione relativa all’eliminazione di Nicolò da Amici 24. Ecco il lungo sfogo sui social.

Lo sfogo di Luca Jurman

Nicolò Filippucci era entrato nel cuore di milioni di italiani, i quali si erano convinti che avrebbe vinto la corrente edizione di Amici. Purtroppo, però, le loro certezze si sono sgretolate davanti ai loro occhi nel momento in cui è stata annunciata l’eliminazione del cantante durante la semifinale.

A intervenire sui social sono stati centinaia di migliaia di fan sotto i post del programma e anche l’ex professore del talent Luca Jurman. Quest’ultimo ha, di recente, anche pubblicato un post all’interno del quale si sfoga in relazione a quanto accaduto.

Prendendo in generale tutti i talent, infatti, ha dichiarato che l’obiettivo primario è quello di prendere dei ragazzi con delle spiccate doti per formarli e immetterli sul mercato. Secondo l’opinione dell’insegnante tutto ciò non è stato fatto con Nicolò perché, pur meritandosi la finale, è stato mandato a casa a un passo dalla fine:

“[…] Vorrei ricordare a tutti (Pettinelli & co) che il Talent deve scoprire i talenti, poi formarli, poi creare una progettualità sana e stabile, e poi, poi, poi, metterli sul mercato!!

Quindi, siccome con un ragazzo di 18 anni con un evidente talento (se ne è accorto pure Alex Warren e vi siete ben tenuti lontani dal dirlo), bisogna costruire come andrebbe fatto, insieme a lui, un progetto discografico intelligente…“

Ha affermato che nel mondo di oggi si pensa più alle dinamiche di mercato piuttosto che alla meritocrazia. Dure parole quelle di Luca Jurman che vengono rivolte alla discografia italiana in generale. Il discorso si conclude:

“Care persone che guardate la tv sperando che sia ancora il paese dei balocchi, ancora non avete capito o voluto capire? Fate due conti ragionate, così il perché di certe dinamiche le capirete da soli”.

Ora non ci resta che scoprire chi vincerà la finale di Amici 24.