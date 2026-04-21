di Barbara Carere

Dopo l’uscita di “MA’”, Blanco inaugura una nuova fase live con band rinnovata e un concept visivo firmato dal collettivo londinese Ombra. Sold out in 7 date, estate 2026 nei festival italiani.

Blanco torna dal suo pubblico: il tour nei palazzetti è un successo

È partito con il piede giusto “Il primo tour nei palazzetti” di Blanco. Dopo il debutto del 20 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze, il cantautore bresciano ha dato il via a una nuova fase del suo percorso artistico, a poche settimane dall’uscita di “MA’”, il nuovo album pubblicato il 3 aprile 2026 per EMI Records Italy con la direzione artistica di Stefano Clessi.

Il live segna un cambio di passo rispetto al passato. La dimensione sonora diventa più organica e suonata, con una formazione allargata: accanto ai membri storici Michelangelo a chitarre e piano, Carmine Landolfi alla batteria ed Emanuele Nazzaro al basso, entrano Giacomo Ruggeri alla chitarra e Gabriele Bolognesi, polistrumentista tra synth, tastiere e sax. Per la prima volta i fiati diventano parte integrante dello show, spingendo il sound verso una direzione più rock e materica.

La scaletta attraversa tutto il repertorio. Si passa dai grandi successi che lo hanno consacrato come Notti in Bianco, La Canzone nostra e Mi fai impazzire, ai nuovi brani di “MA’”, tra cui Piangere a 90 e Anche a vent’anni si muore. Non mancano momenti acustici e intimi, a conferma di uno show pensato per essere “vissuto fino in fondo, senza filtri”.

«Sono sicuro che ci divertiremo. Ci sto lavorando tanto e sarà un tour diverso da tutti quelli che ho fatto finora”, ha dichiarato Blanco. “Anche perché ora arrivo nei palazzetti: è una sfida nuova, uno stimolo che mi gasa, proprio perché non so mai cosa aspettarmi e sono curioso di vedere come reagirà il pubblico».

Forte anche l’impatto scenico, affidato al collettivo londinese Ombra, tra i più richiesti del momento per live design e scenografia. La scelta è quella di un palco classico e di un’estetica cruda. Il concept visivo parte da un caos iniziale, particelle ad alta entropia, che si organizza progressivamente durante il concerto, costruendo un racconto in evoluzione.

Il calendario del tour nei palazzetti

Il tour ha già registrato 7 sold out. Dopo Firenze e il debutto del 17 aprile a Jesolo, queste le prossime date:

23 aprile Padova @ Kioene Arena SOLD OUT

25 aprile Torino @ Inalpi Arena

29 aprile Roma @ Palazzo dello Sport SOLD OUT

30 aprile Roma @ Palazzo dello Sport

2 maggio Bari @ Palaflorio SOLD OUT

3 maggio Bari @ Palaflorio

5 maggio Eboli (SA) @ Palasele

6 maggio Napoli @ Palapartenope

8 maggio Bologna @ Unipol Arena

11 maggio Milano @ Unipol Forum SOLD OUT

13 maggio Milano @ Unipol Forum

16 maggio Pesaro @ Vitrifrigo Arena

Tour Estate 2026

Finito il capitolo palazzetti, da giugno a settembre Blanco sarà protagonista dei principali festival estivi all’aperto:

29.06.2026 Marostica (VI) – Marostica Summer Festival Volksbank

21.07.2026 Palmanova (UD) – Estate di Stelle 2026

26.07.2026 Catania – Sotto il Vulcano Fest

02.08.2026 Gallipoli (LE) – Oversound Music Festival

06.08.2026 Alghero (SS) – Alguer Summer Festival

09.08.2026 Cinquale (MS) – Vibes Summer Festival

12.08.2026 Baia Domizia (CE) – Baia Domizia Summer Festival

Con un album che spinge su un suono più suonato e un live ridisegnato da zero, Blanco apre il 2026 puntando su intensità e fisicità. I palazzetti sono solo l’inizio.