di Victor Luca Venturelli

Che gli eventi firmati Belvedere Vodka rappresentino da tempo un punto di riferimento nel panorama delle serate milanesi più esclusive è ormai noto. Eppure, ogni appuntamento riesce a distinguersi, trovando una propria identità.

Martini Icons by Agostino Perrone: alla mostra anche Alvise Rigo

A Milano, negli spazi raffinati di Casa Sofia, è andata in scena l’inaugurazione di Martini Icons by Agostino Perrone, la mostra fotografica immersiva che fino al 19 aprile ha celebrato il Martini come simbolo culturale, tra estetica, rituale e arte della miscelazione. Un’occasione che ha riunito un pubblico selezionato, perfettamente in linea con lo spirito del progetto.

A fare gli onori di casa, insieme ad Agostino Perrone, è stata Flavia Di Giustino, Senior Brand Manager del portafoglio Spirits di Moët Hennessy Italia, che ha accolto ospiti e personalità presenti, accompagnando il racconto della serata tra arte e mixology. «Sono sempre stata convinta del profondo legame tra arte e mixology, e il progetto Martini Icons incarna perfettamente questa sinergia, esaltando tutti i valori della nostra luxury vodka Belvedere 10», ha commentato.

A popolare la serata, numerose personalità del mondo moda, lifestyle e spettacolo: tra loro Alvise Rigo, sempre più presente tra cinema e fashion, il modello Mattia Narducci, volto internazionale delle passerelle, insieme a Antonio Nunziata e Alessandro Cossari. Accanto a loro, figure del mondo digital e contemporaneo come Haiyan Fu, Claudio Sona, Cristina Musacchio, Valentina Goglino, Giulia Petronio e Mikaela Neaze Silva, a confermare il carattere trasversale e contemporaneo dell’evento.

Un mix eterogeneo di mondi e linguaggi che si incontrano, dando vita a una serata dove il Martini diventa molto più di un cocktail: un vero e proprio codice condiviso. A completare l’esperienza, una degustazione esclusiva di tre interpretazioni del Martini a base Belvedere 10, pensate per accompagnare gli ospiti in un percorso tra gusto (caviale e astice presenti) e visione, in perfetto equilibrio con le immagini firmate da Perrone.