C’è un nome che in queste ore rimbalza ovunque: Blu Barbara Prezia. Chi è? Quanti anni ha? Ha un fidanzato? Cosa fa nella vita?

Da quando è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip 2026, il pubblico di Canale 5 non fa che chiedersi chi si nasconde dietro quegli occhi intensi. Modella, musicista e con un bel caratterino già testato in televisione: Barbara Prezia, conosciuta sui social come “Bluette“, è pronta a farsi conoscere dal grande pubblico del prime time.

Chi è davvero Blu Barbara Prezia?

All’anagrafe si chiama Barbara Prezia ed è nata il 9 novembre 1991 a Durazzo, in Albania. Ha 34 anni, è del segno zodiacale dello Scorpione ed è alta circa 1,72 metri. Di origini albanesi e greche, si trasferisce in Italia da bambina e cresce a Ravenna, dove sviluppa fin da giovanissima una forte passione per la musica e la letteratura. Una ragazza cresciuta tra due culture, due lingue, due mondi.

Blu Barbara Prezia: lavoro e carriera

La sua è una carriera costruita mattone dopo mattone, senza scorciatoie. Inizia da giovanissima a studiare chitarra e canto, esibendosi in eventi locali e costruendo le basi della sua carriera artistica. Parallelamente alla musica, intraprende la strada della moda. Nel 2014, a 22 anni, conquista la fascia di Miss Eva 3000, dopo aver già ottenuto un riconoscimento al concorso Miss Gran Prix a Ravenna. Si trasferisce poi a Milano, dove inizia a posare per cataloghi e brand emergenti. Oggi collabora con nomi importanti del settore e porta avanti il suo progetto musicale con il nome d’arte Bluettemusic.

Blu Barbara Prezia a Pechino Express con Carolina Stramare

Il grande pubblico televisivo la conosce grazie a un’avventura che non ha lasciato indifferenti. Nel 2023 Barbara e Carolina Stramare formavano la coppia delle Mediterranee a Pechino Express, concludendo il reality al terzo posto, dietro i Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta e i vincitori Italoamericani Joe Bastianich e Andrea Belfiore. Durante quella edizione fece chiacchierare a lungo per alcune vivaci discussioni con Federica Pellegrini. Insomma, uno spirito libero e combattivo — esattamente il tipo di concorrente che il Grande Fratello ama.

Blu Barbara Prezia ha un fidanzato?

È la domanda che tutti si fanno. La vita privata di Barbara è sempre stata avvolta da una certa riservatezza. Ciò che è noto è una lunga relazione durata quasi un decennio, terminata in modo doloroso e raccontata da lei stessa come un periodo buio da cui è riuscita a rialzarsi grazie alla musica. Chissà che le dinamiche della Casa non cambino le carte in tavola…

Blu Barbara Prezia al Grande Fratello Vip 2026

Barbara Prezia è una delle sedici concorrenti del Grande Fratello Vip 2026, il reality di Canale 5 partito il 17 marzo con Ilary Blasi alla conduzione. Determinata, riservata, con un passato che ha ancora molto da raccontare. La Casa più spiata d’Italia è pronta ad accoglierla – e il pubblico non vede l’ora di scoprire chi è davvero Blu Barbara Prezia.