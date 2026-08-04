Quando Elisa e Raffaele hanno deciso di visitare Breslavia e lo hanno comunicato, molte persone non sapevano nemmeno della sua esistenza o dove fosse. Ci sono città che non finiscono quasi mai nelle classifiche delle mete imperdibili d’Europa. E poi ci vai, ci trascorri un weekend e ti chiedi come sia possibile che siano così poco considerate. Scopriamo insieme a loro cosa nasconde questa cittadina polacca e come viverla al meglio.

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Breslavia, un viaggio perfetto con i bambini

«Siamo partiti un venerdì sera e siamo rientrati la domenica sera: il classico weekend perfetto anche per chi lavora. Da Venezia, inoltre, si trovano spesso voli diretti a prezzi davvero convenienti, il che la rende una meta comoda anche per una fuga organizzata all’ultimo momento. La Polonia, e Breslavia in particolare, vengono spesso sottovalutate. Eppure per noi è stato uno dei viaggi più piacevoli, economici e sorprendentemente family friendly che abbiamo fatto», raccontano Elisa e Raffaele sul numero di Novella 2000 attualmente in edicola.

Per scoprire tutti i dettagli, gli itinerari di viaggio, e i consigli per visitare al meglio Breslavia con tutta la famiglia, trovate l’articolo completo di Elisa e Raffaele di Un amico in valigia sulla rivista e nel reel su Instagram.

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