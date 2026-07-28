Il nuovo numero di Novella 2000 ha in copertina Cicciolina, che apre a una candidatura alle politiche 2027. In “Novella Politica” l’ospite è Chiara Appendino. In più, inchieste sugli Incel, le psicosette e il caso Luigia Fortunato.

È in anteprima in edicola e in digitale da mercoledì 29 luglio il nuovo numero di Novella 2000. Protagonista della copertina è Cicciolina che, reduce dalla nuova campagna di Vivienne Westwood, in un’intervista esclusiva rilasciata al direttore Luca Burini sgancia la notizia: potrebbe candidarsi alle elezioni politiche del 2027. Un ritorno sulla scena istituzionale che Ilona Staller (il suo nome di nascita) lascia aperto come possibilità concreta.

“Novella Politica” con Chiara Appendino

Di elezioni si parla anche tra le pagine di “Novella Politica”, che questa volta ospita Chiara Appendino, deputata del Movimento 5 Stelle. Il dialogo spazia dal campo largo allo sport. E tocca anche un punto importante: il fatto che Giorgia Meloni sia una donna viene, secondo Appendino, utilizzato come scudo per politiche che a volte possono essere considerate maschiliste.

Chiara Valerio e Dua Lipa

Sempre sulle pagine di Novella 2000, la scrittrice Chiara Valerio commenta invece l’iniziativa di Dua Lipa, che ha aperto uno spazio in una libreria portoghese dedicato agli autori censurati.

Le inchieste sul nuovo numero di Novella 2000

Non vengono censurati, al contrario, gli Incel, i celibi involontari che riversano il proprio odio verso le donne in chat nelle quali una collaboratrice della testata si è infiltrata, restituendone un ritratto dall’interno. Altre inchieste riguardano le cosiddette “psicosette” e il caso di Luigia Fortunato, un omicidio che a oggi non è stato ricondotto alla fattispecie del femminicidio: tra le voci coinvolte, Martina Semenzato di Noi Moderati, Stefania Ascari del Movimento 5 Stelle e Tilde Minasi della Lega.

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Le interviste

Nella sezione People il racconto si fa più personale. Alessia Macari affronta il tema della depressione post-partum, Elisa D’Ospina quello della body positivity, Cioffi parla di musica e Alex Polidori (la voce italiana di Tom Holland in Spider-Man, ma anche di Timothée Chalamet) di doppiaggio.

I nostri consigli

I volti noti non mancano nell’area dedicata al Lifestyle, dove torna Dua Lipa. Accanto a lei, Monica Bellucci e l’attore Francesco Paolantoni, che si è messo ai fornelli con Chef Armonia. La criminologa Anna Vagli aiuta a riconoscere un narcisista, mentre con le donne di Mammadimerda si discute di un tema importante: le vacanze scolastiche sono troppo lunghe? A completare il numero, come di consueto, le rubriche dedicate ai libri, ai viaggi, alla chirurgia estetica e all’oroscopo.

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