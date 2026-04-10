Durissimo scontro in studio tra il conduttore e l’esponente del Pd: “Adesso stia zitto, lasci parlare gli altri per favore”. Cosa è successo.

Momenti di forte tensione nello studio di Porta a Porta durante la puntata andata in onda giovedì 9 aprile 2026 su Rai 1. Il conduttore Bruno Vespa è stato protagonista di un duro confronto con Giuseppe Provenzano, culminato in un acceso richiamo in diretta.

Bruno Vespa sbotta in diretta contro Giuseppe Provenzano: cosa è successo

A Porta a Porta nel corso di un dibattito particolarmente acceso su temi politici di stretta attualità, tra Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d’Italia, e Giuseppe Provenzano, responsabile Esteri del Partito Democrati, i toni si sono progressivamente alzati, con frequenti sovrapposizioni di voce e interruzioni reciproche. Proprio il rappresentante del Pd, intervenendo più volte mentre altri ospiti stavano parlando, ha contribuito a rendere difficile la gestione del dibattito, facendo letteralmente saltare su tutte le furie Bruno Vespa: «Prima ha parlato, adesso mi lasci parlare», è sbottato il conduttore. «Stavamo interloquendo dottor Vespa, è legittimo, siamo in uno studio democratico», la risposta di Provenzano a cui il padrone di casa ha replicato indicando la sua poltrona: «Vuoi venire?».

«Ci mancherebbe altro, non lo farei mai», ha poi detto il politico aggiungendo la stoccata finale che ha dato il colpo di grazia alla pazienza del giornalista: «Forse dovrebbe sedersi da quella parte», insinuando mancanza di imparzialità da parte del conduttore. A questo punto, però, Vespa ha replicato duramente: «Questo non glielo consento, con quello che vedete in giro sulla par condicio… Anche la battuta se la poteva risparmiare. Adesso stia zitto, lasci parlare gli altri per favore». Insomma, un botta e risposta irruento che ha segnato uno dei momenti più tesi della puntata con toni più duri del solito, lasciando di stucco gli stessi ospiti in studio e gli spettatori a casa.

Dopo l’episodio, la discussione è proseguita in maniera più controllata. L’intervento del conduttore ha di fatto riportato ordine nel dibattito, anche se la tensione è rimasta percepibile per diversi minuti. Di certo, però, non è la prima volta che a Porta a Porta si verificano momenti di scontro acceso, e anche questa volta la sfuriata di Vespa ha rapidamente attirato l’attenzione sui social, diventando uno dei passaggi più commentati della serata televisiva. In molti hanno sottolineato la fermezza del conduttore, mentre altri hanno evidenziato il clima sempre più teso del confronto politico in Tv.