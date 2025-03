Nel corso della prima puntata del Serale di Amici 24 non sono mancate piccole critiche per alcuni allievi da parte dei giudici. A non passare inosservati sono stati in particolare i commenti di Elena D’Amario su Daniele e quelli di Malgioglio su TrigNo.

Cosa è accaduto ad Amici 24

Domani sera debutta su Canale 5 il Serale di Amici 24. La prima puntata della fase finale del talent show di Maria De Filippi è stata tuttavia registrata solo ieri pomeriggio e in queste ore dunque stanno girando le prime anticipazioni. Tanti i colpi di scena ai quali assisteremo e ben due sono state le eliminazioni. Come al solito le squadre si sono sfidate in tre manche. Al termine della prima sfida è arrivata così la prima emozione. Asia infatti ha dovuto immediatamente lasciare la scuola, mettendo fine al suo percorso. Dopo le restanti due manche, sono stati decretati i candidati al ballottaggio per l’eliminazione, che sono risultati essere Francesca e Vybes. Solo domani sera però scopriremo chi avrà dovuto dire addio alla trasmissione.

In attesa di scoprirlo, in queste ore a far discutere il web sono stati Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio. I due giudici del Serale hanno infatti espresso alcune critiche che hanno fatto storcere il naso a numerosi utenti. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto in studio.

Come ci rivelano gli amici di Superguidatv, che hanno riportato le anticipazioni della prima puntata del Serale di Amici 24, proprio Elena ha fatto delle critiche a Daniele, affermando che il ballerino ha poca espressività. In seguito a dire la sua è stato Malgioglio, che commentando un’esibizione di TrigNo ha dichiarato di non capire le parole che pronuncia il giovane artista, in quanto canta troppo veloce.

I commenti dei due giudici non sono così passati inosservati e hanno dato il via al dibattito sui social. I fan nel mentre attendono con ansia la messa in onda della prima puntata del Serale. Vi ricordiamo dunque l’appuntamento a domani sera, naturalmente su Canale 5 alle 21:30.