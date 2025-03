In queste ore c’è stato un netto distacco tra Shaila Gatta e Zeudi Di Palma. L’ex Velina così, chiacchierando con Lorenzo Spolverato, si è così scagliata ancora contro la modella.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato vs Zeudi Di Palma

A 10 giorni dalla finale del Grande Fratello crollano alcune alleanze all’interno della casa. In queste ultime ore infatti a voltare le spalle a Zeudi Di Palma è stata a sorpresa Shaila Gatta. L’ex Velina ha infatti lanciato alcune accuse alla modella e sembrerebbe che tra le due si sia creata una frattura. Ma non è finita qui. Dopo il faccia a faccia con l’ex Miss Italia, la gieffina si è sfogata anche con Lorenzo Spolverato, con cui è avvenuto il ritorno di fiamma, e a quel punto è tornata a scagliarsi contro Zeudi. Shaila ha infatti affermato:

“Tutte le sue rivelazioni, secondo te le fa a caso? Lei studia sociologia, se le scrive le cose. Quando le dici la verità piange e butta fuori i suoi problemi personali. Per me può essere anche una grande giocatrice e vincere il programma, tanto di cappello, però non giocare con me. Non devi giocare con le persone”.

A replicare alle dichiarazioni di Shaila Gatta è stato naturalmente anche Lorenzo Spolverato, che scagliandosi a sua volta contro Zeudi Di Palma ha aggiunto: “Lei è una grande giocatrice, proprio a 360 gradi. Però non gioca a carte scoperte. La contraddizione e l’incoerenza non sono carte scoperte. Se non sei un giocatore leale, per me non sei un giocatore”. Lanciando un’ennesima bordata a Zeudi, Shaila ha concluso dichiarando: “La lealtà prima di tutto. Io mi sento usata. Non sei stata leale, stai giocando sporco. Può piangere quanto vuole. Io ho affrontato puntate peggiori delle sue. Anche io ho i miei problemi, ma non uso le persone per i miei scopi”.

Shaila: “…la lealtà prima di tutto, non sei stata leale, stai giocando un po’ sporco, a voglia e piangere…” Non ho parole! #GrandeFratello pic.twitter.com/GAn8jPh4bU — Krino Vittorio 🏳️‍🌈 (@VittorioKrino) March 21, 2025

Pare dunque che l’amicizia tra la Gatta e la Di Palma sia giunta al capolinea. Ma cosa accadrà a questo punto tra le due? Non resta che attendere per scoprirlo.