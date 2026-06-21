Il caftano è il capo dell’estate 2026: come indossarlo in 5 modi (non solo in spiaggia)

Il caftano si prepara a diventare uno dei capi simbolo dell’estate 2026, ma con una novità sostanziale: non è più relegato alla spiaggia o alle vacanze esotiche. Questo abito ampio, fluido e naturalmente elegante si reinventa in chiave urbana e contemporanea, adattandosi con facilità a contesti diversi, dal giorno alla sera. Versatile per natura, il caftano diventa oggi un alleato di stile capace di unire comfort e raffinatezza, confermandosi un vero passe-partout del guardaroba estivo. Ecco alcuni consigli utili su come indossarlo.

Caftano in città: lo stile quotidiano che non rinuncia all’eleganza

Uno dei modi più interessanti per indossare il caftano nell’estate 2026 è integrarlo nella vita urbana, trasformandolo in un capo da giorno sofisticato ma pratico. La chiave sta nello spezzare la sua “vocazione vacanziera” con accessori e stratificazioni che lo rendano adatto al contesto cittadino.

Per esempio, un caftano in cotone leggero o lino può diventare un outfit perfetto da ufficio creativo o per un brunch elegante se abbinato a:

sandali flat in pelle minimal o sneakers bianche pulite

in pelle minimal o sneakers bianche pulite cintura sottile in vita per dare struttura alla silhouette

in vita per dare struttura alla silhouette tote bag rigida o borsa a mano geometrica

o borsa a mano geometrica occhiali da sole dal design essenziale

Un altro approccio molto attuale è il layering: indossare il caftano aperto come una sorta di soprabito leggero sopra un completo basic, come top e pantaloni palazzo o jeans dritti. In questo modo il capo perde la sua connotazione esclusivamente “mare” e si trasforma in un elemento di stile sofisticato e contemporaneo. Anche le versioni monocromatiche giocano un ruolo fondamentale: un caftano total white, sabbia o nero diventa immediatamente più cittadino e meno etnico-boho, soprattutto se privo di stampe troppo decorative.

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Caftano da sera: eleganza fluida per eventi e occasioni speciali

Nel 2026 il caftano si conferma anche come alternativa valida all’abito da sera, soprattutto per chi cerca qualcosa di scenografico ma non rigido. La sua struttura ampia e scivolata lo rende perfetto per cene eleganti, eventi estivi all’aperto o cerimonie informali, dove il comfort è importante quanto l’estetica. Per trasformarlo in un look serale, è fondamentale puntare su tessuti e dettagli: sete, viscose lucide, jacquard leggeri o caftani decorati con ricami, pietre o inserti metallici. Anche la scelta degli accessori cambia radicalmente:

sandali con tacco sottile o zeppa elegante

o zeppa elegante clutch rigide o mini bag gioiello

o mini bag gioiello orecchini importanti , magari scultorei

, magari scultorei trucco luminoso con focus su occhi o labbra

Un altro elemento chiave è la gestione della silhouette. Se il caftano è molto ampio, può essere valorizzato da una cintura gioiello o da un nodo morbido in vita per creare movimento e definizione. In alternativa, le versioni più dritte e scivolate funzionano benissimo per un effetto “red carpet rilassato”, soprattutto in colori profondi come blu notte, smeraldo, nero o oro satinato.

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Il caftano è il capo dell’estate 2026: come indossarlo in 5 modi (non solo in spiaggia)

Ecco 5 modi concreti per indossarlo e trasformarlo da semplice abito da mare a pezzo chiave dello stile estivo.

1. Look urbano minimal chic

Un caftano in lino o cotone neutro diventa perfetto per la città se abbinato a sneakers bianche e borsa strutturata. Una cintura sottile in vita aiuta a definire la silhouette, mentre occhiali da sole essenziali completano un outfit pulito e moderno, ideale per il giorno.

2. Look da ufficio creativo

Indossato sopra pantaloni palazzo o jeans dritti, il caftano si trasforma in un leggero soprabito elegante. In questo caso funzionano bene colori sobri come sabbia, bianco o nero e accessori minimal, come mules basse e tote bag capiente.

3. Look serale elegante

In seta o tessuti lucidi, il caftano diventa una valida alternativa all’abito da sera. Sandali con tacco, clutch gioiello e orecchini importanti lo rendono perfetto per cene estive o eventi all’aperto. Una cintura gioiello può aggiungere definizione e raffinatezza.

4. Look boho contemporaneo

Per un effetto più rilassato ma curato, il caftano stampato si abbina a sandali flat in pelle e accessori naturali come borse in rafia o dettagli intrecciati. È lo stile ideale per festival, weekend fuori città o aperitivi al tramonto.

5. Look stratificato di transizione

Il caftano diventa protagonista anche nelle mezze stagioni se indossato sopra un dolcevita leggero o un abito aderente. Con stivaletti o sandali strutturati, si trasforma in un capo layering che aggiunge movimento e personalità al look.

Il caftano si conferma così un capo semplice da gestire e adatto a molte occasioni estive, grazie alla sua capacità di adattarsi facilmente a stili e contesti diversi con pochi cambi di accessori.