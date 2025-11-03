La nuova edizione del Grande Fratello di Simona Ventura non sembra aver portato i risultati sperati. Dopo aver introdotto il doppio appuntamento, Mediaset pare stia già valutando di eliminarlo. Ecco cosa potrebbe andare in onda al suo posto.

Grande Fratello, addio al doppio appuntamento?

Il Grande Fratello condotto da Simona Ventura su Canale 5 sta vivendo settimane complicate. L’edizione che avrebbe dovuto segnare un “ritorno alle origini” del reality più famoso della televisione italiana non sta ottenendo i risultati sperati, e ora Mediaset starebbe valutando un nuovo cambio di programmazione.

LEGGI ANCHE: Valentina ritorna per affrontare Domenico e arriva un amato ospite, le anticipazioni del GF

Il debutto del programma aveva fatto ben sperare: la prima puntata aveva sfiorato il 20% di share, segno di una curiosità iniziale del pubblico. Tuttavia, l’entusiasmo si è spento rapidamente. Dalla seconda puntata gli ascolti hanno iniziato a calare, fino ad arrivare a un preoccupante 13% di share nell’ultima diretta — uno dei risultati più bassi nella storia recente del format.

Neppure l’ingresso nella Casa di Valentina, la compagna di Domenico D’Alterio, è riuscito a risollevare l’interesse. Anche il tentativo di introdurre un doppio appuntamento settimanale, il lunedì e il giovedì, non ha dato i frutti sperati.

Dopo il flop dell’ultima puntata, secondo quanto segnalano le guide tv Mediaset, giovedì 6 ottobre il reality non dovrebbe andare in onda. Al suo posto, sarebbe programmato il film Il conte di Montecristo. Una scelta che alimenta i sospetti su un possibile ridimensionamento del format.

Al momento non sono arrivati comunicati né da parte della produzione del Grande Fratello né dalla conduttrice, ma le indiscrezioni indicano che la decisione sarebbe ormai vicina. La conferma ufficiale potrebbe arrivare questa sera, lunedì 3 novembre, quando Simona Ventura informerà i telespettatori durante la diretta sulle prossime mosse del programma.

Se il cambio sarà confermato, il Grande Fratello potrebbe tornare a un unico appuntamento settimanale o subire ulteriori modifiche per tentare di riconquistare il pubblico.

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.