l Tai Chi Ch’üan, più conosciuto semplicemente come Tai Chi, è una disciplina antichissima nata in Cina oltre tremila anni fa. In origine veniva praticata come arte marziale, ma nel corso del tempo si è trasformata in un’attività apprezzata in tutto il mondo per i suoi benefici sul benessere fisico e mentale. A differenza degli sport tradizionali, il Tai Chi non punta sulla velocità o sulla prestazione. I movimenti sono lenti, fluidi e controllati, eseguiti in perfetta armonia con la respirazione e con una particolare attenzione alla postura. Proprio per queste caratteristiche viene spesso definito una vera e propria “meditazione in movimento”.

Negli ultimi anni anche la ricerca scientifica ha iniziato a studiarne gli effetti, mettendo in evidenza risultati interessanti non solo sul piano psicologico, ma anche su quello metabolico e muscolare.

Il Tai Chi può aiutare a dimagrire

Un recente studio condotto su 46 studenti universitari cinesi con obesità ha analizzato gli effetti del Tai Chi praticato per dodici settimane, con tre allenamenti settimanali. I risultati sono stati confrontati con quelli di un gruppo che svolgeva soltanto esercizi di stretching. I dati emersi hanno mostrato benefici significativi. I partecipanti che praticavano Tai Chi hanno registrato un aumento della massa muscolare pari a circa 0,87 chilogrammi e una riduzione della circonferenza vita di oltre tre centimetri. Non sono invece state rilevate variazioni importanti nella capacità cardiorespiratoria.

Secondo gli esperti, questi risultati si spiegano con il lavoro profondo dei muscoli stabilizzatori e con il continuo controllo dei movimenti e del baricentro. Pur non essendo un’attività ad alta intensità, il Tai Chi favorisce quindi il rafforzamento muscolare e contribuisce a ridurre il grasso addominale. Inoltre, il fatto che sia una disciplina dolce e priva di impatti lo rende particolarmente adatto anche a persone sedentarie, in sovrappeso o che desiderano riprendere gradualmente l’attività fisica.

La camminata Tai Chi e i benefici contro lo stress

Una delle tecniche più semplici è la cosiddetta camminata Tai Chi. Si esegue muovendosi lentamente: si inspira mentre si solleva una gamba e si appoggia il tallone in avanti senza trasferire subito il peso. Durante l’espirazione il baricentro viene spostato gradualmente sul piede anteriore, accompagnando il movimento con una leggera rotazione del bacino. Questo tipo di esercizio aiuta a ridurre i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress, e favorisce una migliore gestione delle tensioni quotidiane. Allo stesso tempo, il lavoro costante dei muscoli profondi contribuisce ad aumentare il dispendio energetico.

Il Tai Chi, dunque, non rappresenta soltanto un’attività fisica, ma un approccio completo al benessere, capace di unire movimento, respirazione e consapevolezza corporea. Una pratica antica che continua ancora oggi a dimostrare tutta la sua attualità.