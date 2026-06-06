Il cortisol dressing è un trend recente che unisce abbigliamento e benessere psicologico, basandosi sull’idea che ciò che indossiamo possa influenzare il nostro livello percepito di stress. Il termine richiama il cortisolo, l’ormone legato alla risposta allo stress, e indica uno stile fatto di capi comodi, colori neutri e tessuti morbidi pensati per favorire una sensazione di calma e sicurezza. Non si tratta di una pratica scientifica o medica, ma di un approccio estetico e culturale che riflette la crescente attenzione al comfort emotivo nella vita quotidiana e nella moda contemporanea. Ecco cos’è e come funziona nel dettaglio.

Origine del “cortisol dressing” e significato del trend

Il termine “cortisol dressing” nasce nel contesto dei social media e del dibattito contemporaneo sul benessere mentale, soprattutto su piattaforme come TikTok e Instagram, dove negli ultimi anni si sono diffusi numerosi micro-trend legati al rapporto tra moda ed emozioni. Il riferimento al cortisolo, l’ormone associato alla risposta allo stress, è in realtà più simbolico che scientifico: non esistono evidenze che un certo tipo di abbigliamento possa ridurre direttamente i livelli di cortisolo nel sangue. Tuttavia, l’idea alla base del trend è che ciò che indossiamo influenzi indirettamente il nostro stato psicologico, contribuendo a farci sentire più sicuri, calmi e centrati. In questo senso, il cortisol dressing si inserisce in una più ampia corrente della moda contemporanea che considera i vestiti non solo come espressione estetica, ma anche come strumenti di regolazione emotiva.

A livello culturale, questo fenomeno riflette una società sempre più attenta al tema dello stress quotidiano e del sovraccarico mentale. Il lavoro ibrido, i ritmi urbani intensi e la costante esposizione digitale hanno portato molte persone a cercare forme di “auto-conforto” anche attraverso le scelte di stile. Il cortisol dressing si contrappone a trend più energici e performativi come il dopamine dressing, che punta invece su colori vivaci e stimolanti per aumentare il buonumore. Qui l’obiettivo è diverso: ridurre la stimolazione visiva ed emotiva, creando un senso di stabilità. Non si tratta quindi di “moda clinica”, ma di moda psicologica, in cui il guardaroba diventa una sorta di spazio sicuro personale.

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Cortisol dressing: caratteristiche estetiche e formule di look anti-stress

Dal punto di vista stilistico, il cortisol dressing si riconosce per una forte enfasi sul comfort sensoriale e sulla semplicità visiva. I capi sono pensati per non “opprimere” né fisicamente né mentalmente, e questo si traduce in linee morbide, materiali naturali e palette cromatiche neutre o desaturate. I tessuti più utilizzati includono cotone organico, lino, lana leggera, cashmere e jersey elasticizzato, scelti per la loro capacità di adattarsi al corpo senza costrizioni.

Le silhouette privilegiano volumi rilassati e proporzioni fluide: pantaloni wide-leg, felpe oversize, camicie morbide e abiti scivolati diventano elementi centrali. Anche la stratificazione (layering leggero) è importante, perché permette di adattare l’outfit alla giornata senza perdere armonia estetica. I colori, invece, svolgono una funzione psicologica: tonalità come beige, avorio, grigio perla, azzurro polvere, verde salvia e marroni caldi sono spesso associati a sensazioni di calma e ordine.

Look 1 – Minimal quotidiano Maglione oversize in cashmere beige Pantaloni ampi in cotone bianco sporco Sneakers bianche minimal Tote bag in tela naturale

Look 2 – Smart rilassato Blazer morbido destrutturato grigio chiaro T-shirt basic in cotone Pantaloni relaxed fit color sabbia Mocassini o loafers soft

Look 3 – Comfort domestico evoluto Coordinato in jersey (felpa + joggers) verde salvia Cardigan lungo aperto Calzini spessi e pantofole design

Look 4 – Estetica “quiet morning” Abito lungo in lino azzurro polvere Cardigan leggero panna Sandali flat semplici



Questi outfit non puntano a stupire, ma a ridurre il rumore visivo e mentale, creando una sensazione di continuità e armonia.

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Cortisol dressing, cos’è e come funziona il trend moda anti-stress

Il successo del cortisol dressing si spiega anche attraverso un cambiamento più ampio nel modo in cui la moda viene vissuta oggi. Negli ultimi anni, soprattutto dopo la pandemia di COVID-19, l’abbigliamento ha subito una trasformazione significativa: il confine tra casa e spazio pubblico si è fatto più fluido, e capi un tempo considerati esclusivamente “da casa”, come loungewear e athleisure, sono entrati stabilmente nel guardaroba quotidiano. Questo ha contribuito a normalizzare l’idea che il comfort non sia in contrasto con l’eleganza.

Il cortisol dressing si collega anche al concetto di “decision fatigue”, studiato in psicologia comportamentale: ridurre il numero di scelte quotidiane può aiutare a preservare energia mentale. Per questo motivo, molte persone che seguono inconsapevolmente questa tendenza costruiscono “uniformi personali”, cioè combinazioni di capi ricorrenti che eliminano lo stress della scelta mattutina. In questo senso, il guardaroba diventa uno strumento di semplificazione della vita quotidiana.

La diffusione di questo trend mostra come la moda stia sempre più diventando un’estensione del benessere psicologico, trasformando il gesto quotidiano del vestirsi in una forma di auto-cura simbolica e personale.