In queste ultime ore il web pensa che Can Yaman abbia trovato un nuovo amore. Ecco di chi si tratterebbe e la foto

Can Yaman ha trovato una nuova fidanzata? Questo è ciò che hanno cominciato ipotizzare i fan dell’attore dopo aver visto una foto sui social. Ecco di che cosa stiamo parlando.

Nuova fiamma per Can Yaman?

Can Yaman si è fatto conoscere come attore di soap turche per poi passare anche a diventare celebre in Italia. Poco a poco ha cominciato anche a recitare nelle fiction del nostro Paese e oggi è amatissimo da milioni di italiani.

A far chiacchierare è da sempre la sua vita privata, in particolare le storie d’amore che ha vissuto in passato. Nota a tutti è la relazione con Diletta Leotta, con la quale è stato insieme per diversi mesi. Si vociferava che i due fossero anche vicini al matrimonio ma dopo non molto tempo si sono lasciati e hanno preso strade diverse.

Se oggi la giornalista è sposata con Loris Karius, Can Yaman non sembra aver trovato ancora una fidanzata. Nel maggio del 2025 si pensava che la nuova compagna fosse la giornalista brasiliana Thamires Hauch ma oggi le cose sarebbero cambiate ancora.

Dal profilo Instagram di un beach club di Castel Volturno in provincia di Caserta, è stato pubblicato un collage di foto. Se si scorre si vedrà anche Can in compagnia di una ragazza girata di spalle ma la sua identità è nota grazie al tag messo dall’account. Si tratta della giovane DJ e produttrice nota come Sara Bluma.

Ovviamente non ci sono prove che Can Yaman e Sara Bluma siano una coppia ufficiale, si tratta solamente di ipotesi del web. Noi di Novella 2000 rimaniamo a disposizione nel caso i due diretti interessati volessero rilasciare dichiarazioni per chiarire la situazione. Vi terremo informati.