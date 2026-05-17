In una delle serate più esclusive del Festival di Cannes 2026, il produttore internazionale Andrea Iervolino ha raggiunto John Travolta direttamente da New York per rendere omaggio alla star hollywoodiana in occasione della presentazione mondiale di Propeller One-Way Night Coach, il primo film diretto da Travolta come regista, presentato nella sezione Cannes Première del Festival. Come riporta l’agenzia Reuters, Travolta, accolto con grande entusiasmo da pubblico e stampa internazionale, ha inoltre ricevuto a sorpresa la Palma d’Oro Onoraria alla carriera, in uno dei momenti più emozionanti dell’intera edizione del Festival.

Andrea Iervolino a Cannes 2026 con John Travolta

La presenza di Andrea Iervolino al fianco di John Travolta ha ulteriormente acceso l’attenzione del mondo entertainment, consolidando un rapporto professionale e umano costruito negli anni attraverso importanti collaborazioni internazionali. «John è una leggenda vivente del cinema mondiale. Essere qui a Cannes per supportarlo e celebrare il suo debutto alla regia era per me fondamentale», avrebbe dichiarato Iervolino durante la serata.

L’incontro tra i due è avvenuto in una prestigiosa location privata durante gli eventi esclusivi del Festival, attirando l’attenzione di produttori, distributori e media internazionali presenti sulla Croisette. Propeller One-Way Night Coach, progetto profondamente personale per Travolta, è tratto da un libro scritto dallo stesso attore e racconta una storia legata alla sua passione per l’aviazione e ai ricordi della sua giovinezza.

Andrea Iervolino, reduce da una intensa attività tra Stati Uniti, Medio Oriente ed Europa, continua intanto a lavorare allo sviluppo di nuove produzioni cinematografiche internazionali, confermando il suo ruolo tra i produttori italiani più influenti nel panorama globale.