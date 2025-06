Sul palco dei Tim Summer Hits è accaduto qualcosa di molto particolare, che riguarda Fedez e Clara. Andiamo a scoprire di che cosa si tratta.

I fan vogliono il bacio tra Fedez e Clara

Quest’estate Fedez e Clara hanno fatto uscire un loro singolo in collaborazione e da quel momento si sono diffuse le voci su un loro presunto flirt. Il settimanale Chi ha anche pubblicato delle foto che sembrerebbero ritrarre i due diretti interessati nell’atto di darsi un bacio ma la cantante ha smentito e poi è arrivata anche la versione di una persona vicina al rapper:

“Quella sera c’erano 6 o 10 paparazzi fuori da questo ristorante. […] Erano per loro due. Hanno cominciato a fare le foto ininterrottamente. Anche lei è uscita più volte a dire basta.

Non c’è stato un momento in cui si sono avvicinati se non per salutarsi, ok? Si sono salutati sulla guancia e hanno preso il frame dove sembra che si bacino a stampo”.

Alcun fa, tuttavia, sperano che tra Clara e Fedez ci sia del tenero e lo hanno dimostrato nelle scorse ore durante le registrazioni del Tim Summer Hits. Dopo che i due cantanti si sono esibiti sono rimasti sul palco con i conduttori e tra il pubblico si è levato un coro: “Bacio, bacio, bacio“.

Andrea Delogu ha cominciato a leggere un cartellone del pubblico e sui social c’è chi ipotizza lo abbia fatto per distogliere l’attenzione dai cori. I diretti interessati non ci hanno dato molto peso e hanno continuato a sorridere e a conversare con i presentatori. Ormai sembra certo che tra loro non ci sia nulla di romantico ma solo un’amicizia e una collaborazione professionale.