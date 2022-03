La guardia del corpo di Cardi B a Disneyland

Cardi B ha deciso di portare sua figlia di 3 anni, Kulture, a divertirsi a Disneyland e passare un po’ di tempo insieme. Con la madre, infatti, si sono divertite su diverse giostre. Tra le tante anche quella chiamata “Mad Tea Party” ispirata al cartone Alice nel Paese delle Meraviglie. Si tratta di un’attrazzione in cui delle tazze giganti girano su una piattaforma e su loro stesse. Niente di trano fino a qui. Semplicemente una giornata in famiglia.

Lei, però, è una rapper celebre a livello mondiale ed è difficile pensare possa uscire di casa senza una scorta. Soprattutto se in un posto affollato come Disneyland. Purtroppo le notizie di fan un po’ troppo sopra le righe o ossessionati circolano quasi ogni giorno. Ecco perché la star americana ha portato con sé anche una guardia del corpo. Un bodyguard che evidentemente ci tiene che il suo lavoro venga fatto bene. Non si è limitato, quindi, a guardare le due da fuori la giostra, senza perderle d’occhio, ma è salito anche lui dentro una di queste tazze.

Non nella stessa di Cardi B e la figlia, per lasciare comunque loro un po’ di privacy, ma in una accanto. La sua faccia seria in contrapposizione con questo tipo di attrazione e gioia intorno a lui, ha fatto divertire tantissimo chi ha registrato il video e chi lo ha visto. Il filmato, infatti, in poche ore è diventato virale in tutto il mondo. Qui sotto potete recuperarlo anche voi.

La carriera di Cardi B, nel mentre, va alla grande. Non solo pubblica singoli o collaborazioni di successo, ma nel 2021 ha anche recitato in Fast & Furious 9 con un ruolo che riprenderà anche nel prossimo sequel nel 2023. Inoltre, nel 2020 ha avuto inizio la produzione di una webserie intitolata Cardi Tries.

