“Quest’anno senza cadere”, così Carlo Conti e Francesca Michielin parlavano durante la presentazione del brano del Festival di Sanremo! Come sono andate le cose, però, lo sappiamo tutti. Il video della “gufata” è tornato virale sui social in queste ore.

La “gufata” a Francesca Michielin

Il ritorno di Francesca Michielin al Festival di Sanremo 2025 è stato molto atteso da parte di fan e non solo. Con la sua “Fango in paradiso”, la cantante ha saputo regalarci nuove emozioni e un brano che promette di poter fare un percorso importante. Intanto però, durante la sua avventura, Francesca non è stata granché fortunata. E no, non parliamo del posto in classifica.

Purtroppo infatti Francesca Michielin si è trovata ad avere a che fare con un problema di salute. Nel corso delle prove del Festival, la cantante è infatti caduta dalle scale. Avete presente quei gradini che danno poi alla platea del Teatro Ariston? Ecco, mentre preparava la sua esibizione l’artista è caduta a terra ed è stata così costretta a mettere un tutore e seguire tutti i consigli dei medici.

Qualcuno temeva che Francesca Michielin rischiasse la sua partecipazione, ma con grande forza d’animo la cantante ha non solo partecipato al Festival, ma ha anche realizzato tutte le interviste, si è presentata per l’incontro con la stampa, instore con i fan ecc. Insomma davvero instancabile!

Eppure Carlo Conti le aveva fatto una raccomandazione quando durante la finale di Sanremo Giovani Francesca Michielin aveva presentato, così come tutti gli altri big, il titolo del suo brano. E proprio in quell’occasione il direttore artistico del Festival aveva ricordato la caduta durante la precedente partecipazione, invitandola a evitare quest’anno. Purtroppo però le cose sono andate in maniera decisamente diversa e Francesca si è ritrovata a dover fare i conti con un nuovo infortunio. Nonostante tutti gli scongiuri del caso!

QUESTO VIDEO dal secondo 00:33 pic.twitter.com/BOPgvhoImv — Jandoo (@__Jandoo) February 20, 2025

Il video in questione oggi, a distanza di settimane, è tornato a essere virale sui social e sul web come al solito non è mancata l’ironia da parte degli utenti, che hanno commentato l’episodio. Francesca Michielin si sarà fatta una risata, vista la sua ironia, ma riflettendoci su…il destino le ha fatto davvero uno scherzetto non da poco!

A lei intanto auguriamo ancora una pronta guarigione.