Questo pomeriggio, a Domenica In, Carlo Conti ha rivelato un retroscena sui cantanti esclusi dal Festival di Sanremo 2025. Ecco le sue parole.

Il retroscena di Carlo Conti

Il Festival di Sanremo 2025 è stato condotto da Carlo Conti con grande successo e lo hanno provato gli ascolti serata dopo serata. La vittoria se l’è aggiudicata Olly anche se ha deciso di non partecipare all’Eurovision Song Contest cedendo il suo posto a Lucio Corsi.

Ad ogni modo, il conduttore è stato oggi ospite di Mara Venier a Domenica In e ha parlato della sua vita privata e anche dell’esperienza appena terminata all’Ariston. Ha spiegato che la scelta delle canzoni lo mette sempre in agitazione, tanto che si sveglia la notte per cambiare sempre la lista degli artisti scelti fino all’ultimo minuto.

In seguito, Carlo Conti ha anche fatto una rivelazione sui cantanti che purtroppo sono stati esclusi dalla kermesse. A coloro con i quali ha un rapporto un po’ più stretto, infatti, scrive un breve messaggio per informarli in anticipo dell’esito negativo. Poi per sdrammatizzare ha fatto una battuta:

“Ah te l’hanno raccontato. Ho scritto a quelli con cui ho un rapporto più diretto. Ho mandato un messaggio autorizzandoli anche a mandarmi a quel paese. Sicuramente lo hanno fatto, però hanno anche apprezzato”.

Adesso Carlo Conti è pronto per il prossimo Festival la cui direzione sarà sempre la sua. Nonostante manchino diversi mesi ha affermato che alcuni artisti hanno cominciato a mandargli dei brani e questo è il momento che il conduttore stesso preferisce.

Non vediamo l’ora di sapere quali altre grandi hit e sorprese sceglierà per il prossimo anno. L’annuncio, ovviamente, verrà fatto nelle prime settimane di dicembre, mentre i titoli delle canzoni in gara saranno rivelati alla finale di Sanremo Giovani.