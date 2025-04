A distanza di due mesi dalla fine di Sanremo 2025, i brani in gara all’ultimo Festival crollano in classifica, venendo spodestati da due rapper italiani. Ecco cosa è accaduto in questa settimana.

Crollano i brani in gara al Festival di Sanremo 2025

Sono trascorsi ben due mesi dalla fine di Sanremo 2025 e in queste settimane il pubblico ha ascoltato senza sosta i brani in gara alla kermesse musicale. Per numerosi artisti sono arrivati così importanti riconoscimenti e ancora oggi le canzoni proposte dai Big sul palco dell’Ariston stanno facendo cantare tutti a squarciagola. Fino a questo momento alcuni brani si sono sempre posizionati ai vertici della classifica FIMI e non hanno mai lasciato la Top 20. In queste ore però le cose sono cambiate e c’è stato un drastico crollo per i pezzi in gara al Festival, che sono stati spodestati da due rapper italiani. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto.

Come senza subbio in molti sapranno, la scorsa settimana, a sorpresa, Sfera Ebbasta e Shiva hanno rilasciato il loro primo joint album, Santana Money Gang, che in questi giorni ha conquistato il pubblico. Tutte le tracce del progetto sono così schizzate in cima alla classifica FIMI, invadendo la Top 20.

Sfera Ebbasta e Shiva hanno così spodestato i brani di Sanremo 2025, che hanno dunque subito un improvviso crollo. La canzone vincitrice del Festival, Balorda nostalgia, è infatti passata dalla prima alla nona posizione. La cura per me di Giorgia invece passa dalla posizione numero due alla numero quattordici. Incoscienti giovani di Achille Lauro invece dalla quarta posizione passa alla quindici.

LEGGI ANCHE: Lorenzo Tano operato al cuore: come sta e le sue parole

Inaspettato colpo di scena dunque questa settimana. Sfera Ebbasta e Shiva infatti in una manciata di giorni sono riusciti a stravolgere la classifica e di certo questa è una grande soddisfazione per i due artisti.