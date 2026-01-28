Per la puntata di domenica 1 febbraio Carlo Conti sarà ospite di Verissimo da Silvia Toffanin.

Carlo Conti ospite a Verissimo

A sorpresa oggi pomeriggio Verissimo ha annunciato la presenza di Carlo Conti come ospite della prossima puntata. Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio, per la prima volta si racconterà nella trasmissione di Silvia Toffanin.

LEGGI ANCHE: Da Annalisa ad Elisa, annunciato il cast stellare della nuova edizione di Taratata

Ma quando sarà ospite Carlo Conti a Verissimo? Il presentatore lo vedremo per la precisione nell’appuntamento di domenica 1 febbraio alle 15:30 su Canale 5, subito dopo Amici di Maria De Filippi che ha accorciato la sua puntata.

Al momento non sappiamo quali argomenti tratterà Silvia Toffanin con Carlo Conti nel corso della puntata. Ci sarà magari modo di parlare non solo della vita privata del conduttore di Rai 1, ma anche della kermesse canora che lo vedrà nuovamente alla direzione artistica, oltre che alla conduzione.

La curiosità tra il pubblico per questa intervista sembra essere tanta.

Sanremo nel 2027? Cosa ha detto Carlo Conti in un’intervista

In attesa di scoprire le sue dichiarazioni a Verissimo, da giorni si parla della possibilità di vedere Carlo Conti anche nella prossima edizione del Festival di Sanremo nel 2027.

Ebbene se il Direttore Intrattenimento Prime Time Rai, Williams Di Liberatore ha aperto a questa eventualità, il conduttore ha detto la sua ospite del podcast ‘Pezzi: dentro la musica’:

«Intanto facciamo questo, ma spero che il prossimo anno ci sia qualcun altro, più giovane, aitante e belloccio», ha dichiarato Carlo Conti. Quindi sarà tutto in divenire e non è ben chiaro quale sarà il suo futuro nella kermesse canora.

CREDITI FOTO: Maurizio D’Avanzo / MDPhoto / IPA

Seguite Novella 2000 anche su: Facebook, Instagram e X.