Carlo di Temptation Island 2020: le foto hot e sexy del tentatore

Il 2 Luglio ha avuto inizio la nuova edizione di Temptation Island 2020. Sei coppie di fidanzate e fidanzati (due Vip e quattro Nip) hanno deciso di mettere alla prova il loro amore. Tra i single, denominati per l’occasioni tentatrici e tentatori troviamo Carlo Siano. Il ragazzo sebbene sia nuovo a questa esperienza, non è del tutto sconosciuto al mondo dello spettacolo e ha alle spalle alcune importanti esperienze. Fisico statuario e sguardo magnetico Carlo è il ragazzo perfetto per ricoprire il ruolo di tentatore di Temptation Island.

Conosciamo dunque Carlo Siano, tentatore di Temptation Island 2020, partendo proprio dai suoi dati biografici…

Carlo Siano: i dati biografici

Carlo Siano è nato in provincia di Avellino, precisamente a Solofra. Classe 1996 (è nato il 5 novembre) il tentatore di Temptation Island ha 23 anni.

È molto legato alla sua famiglia e da quel che sappiamo pare abbia tre sorelle. Non è chiaro, invece, se il ragazzo che mostra negli scatti sia suo fratello (dato che lo chiama così), oppure si tratta semplicemente di un suo caro amico.

