Senza dubbio Carlotta Dell’Isola è stata una delle concorrenti più simpatiche di questo Grande Fratello Vip 5. Solo qualche giorno fa però l’ex volto di Temptation Island è stata eliminata dal pubblico ed ha così dovuto lasciare la casa di Cinecittà, dopo aver ricevuto una romantica proposta di matrimonio dal suo fidanzato Nello Sorrentino. Come sappiamo però in queste settimane a far discutere sono state le extension che la Dell’Isola ha indossato costantemente durante la sua permanenza all’interno del reality. Solo qualche giorno fa sul web era circolata voce che Carlotta facesse ricorso a tale mezzo per via di una malattia che l’avrebbe colpita qualche anno fa, e che le avrebbe causato la perdita dei suoi capelli veri.

Adesso però, nel corso di un’intervista per GF Vip Party, Carlotta Dell’Isola ha fatto chiarezza sul mistero delle sue extension. Queste le sue dichiarazioni, riportate da Biccy:

“Onestamente ci sono rimasta male per tutto quello che riguarda i miei capelli. Per ciò che hanno detto anche sui social, hanno creato il panico. Mai avrei immaginato che un’extension facesse parlare così tanto. Dai è scoppiato il delirio per le mie extension. Ci sono rimasta male, perché ho letto alcuni post in cui dicevano che io ero malata, hanno esagerato portando tutto all’eccesso. Dicevano che fossi malata e non avessi più capelli sotto. La gente esagera, però non mi è piaciuto. Io sono la prima che si prende in giro da sola e sono molto auto ironica. Però non mi piace che abbiano tirato in ballo le malattie e cose serie, dai un po’ meno su”.