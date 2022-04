Carmen di Pietro e l’ex del figlio

Ilary Blasi a L’Isola dei Famosi ha mostrato una clip nella quale abbiamo visto Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni alla ricerca dell’amore in Honduras. Per il momento, però, nessuno dei due ha avuto ancora fortuna. Le donne lì presenti sono impegnate oppure non sono interessate. Scopriremo in futuro se entrerà qualche altra ragazza. Nel frattempo, però, Carmen Di Pietro ha ammesso di aver “fatto sparire” una persona che stava frequentando il figlio.

Sappiamo che Carmen è una madre molto protettiva ed esigente quando si parla di Alessandro. Ha ammesso, infatti, più volte che l’ipotetica fidanzata deve prima andare bene a lei e poi a lui. Ovviamente Alessandro cerca spesso di ribellarsi, anche con l’aiuto degli altri naufraghi e della conduttrice. Per il momento niente da fare, la mamma non sembra voler cedere. Fatto sta che questa sera hanno raccontato una storia molto divertente.

Carmen Di Pietro ha affermato: “No, no, quella di prima non mi piaceva, Ale. Ho scritto su Whatsapp e l’ho fatta sparire“. Ilary ha chiesto ulteriori spiegazioni e Alessandro ha risposto: “Te lo dico io come. Sono uscito, una sera, con un’amica un po’ speciale e lei, alle 22:30 mi dice ‘Tesoro mio, come sempre, lo sai, devi tornare alle 23 a casa’. No, questo no. Era in vivavoce con questa mia amica…“.

Carmen Di Pietro lo ha interrotto e ha concluso: “Non bisogna fare tante tarantelle. Ti ho mandato tremila messaggi e questa è sparita. Era il mio intento“. Vladimir Luxuria, allora, gli ha urlato un consiglio: “Alessandro, quando esci con una donna spegni il cellulare, spegnilo!“. Il momento si è, ovviamente, chiuso con una grande risata da parte di tutti. QUI per recuperare la puntata su Mediaset Infinity.

