Eliminazione flash a L’Isola dei famosi

A L’Isola dei famosi le sorprese non finiscono mai, infatti il motto è “tutto può cambiare”. Ed infatti in questa decima puntata c’è stata un’eliminazione a sorpresa. All’inizio è stato dato il responso del televoto di questi giorni e il pubblico ha scelto di eliminare Marco Senise. Come sappiamo, è finito su Playa Sgamada dando il bacio di Giuda e Ilona.

Subito dopo questa eliminazione, Ilary Blasi ha annunciato un’eliminazione con televoto flash. Per decidere chi finiva al televoto è stata fatta una prova tra le due tribù: Tiburon contro Cucaracha. A perdere sono stati proprio i Cucaracha e quindi tutta la squadra è finita al televoto.

Il pubblico è stato chiamato a votare il proprio preferito tra Guendalina, Edoardo, Carmen, Nicolas, Nick e Lory. Com’è stato il risultato? La prima a salvarsi è stata Guendalina, mentre la seconda è stata Carmen. Il terzo naufrago salvo è stato Nick, mentre il quarto Nicolas. Quindi tra Edoardo e Lory il pubblico ha deciso di eliminare Lory Del Santo. Queste le percentuali: Nicola 24%, Edoardo 23%, Guendalina 20%, Carmen 16%, Nick 11% e Lory 6%.

Come successo con Marco Senise, anche questo eliminato è finito su Playa Sgamada. Potete rivedere tutta la puntata su Mediaset Play.

