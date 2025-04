Ieri sera, nel corso della terza puntata di Ne vedremo delle belle, Carmen Russo si è cimentata in un’esibizione di Anema e core di Serena Brancale, facendo sorridere tutto il pubblico.

L’esibizione improvvisata di Carmen Russo

Ieri sera su Rai 1 è andata in onda la terza puntata di Ne vedremo delle belle, il nuovo programma di Carlo Conti. Tra le showgirl protagoniste di questa prima edizione c’è anche Carmen Russo, che settimana dopo settimana si sta mettendo alla prova con questa nuova e inedita esperienza. A ogni puntata le concorrenti infatti devono cimentarsi in una serie di prove, tra cui canto, ballo, recitazione e molto altro. Non mancano naturalmente anche tante risate e proprio ieri sera qualcosa ha fatto divertire il pubblico da casa e gli utenti sui social.

Ospite della terza puntata di Ne vedremo delle belle è stata infatti Serena Brancale, che ha presentato la sua Anema e core, che in queste settimane ha scalato le classifiche. Poco dopo a esibirsi con una cover del brano sanremese sono state Pamela Prati e Laura Freddi, che hanno dato il massimo per convincere la giuria.

A un tratto però, a sorpresa, a cimentarsi in un’esibizione improvvisata di Anema e core è stata anche Carmen Russo, che ha provato a cantare a suo modo il pezzo di Serena Brancale. Naturalmente il video del momento è diventato virale e in breve ha fatto il giro del web, strappando un sorriso a tutti quanti.

Le showgirl nel mentre si preparano ad affrontare le ultime due puntate di Ne vedremo delle belle. Sabato 19 aprile andrà infatti in onda la finale del talent show in onda su Rai 1 e finalmente scopriremo chi sarà a vincere questa prima edizione del programma.