Ilary Blasi mostra sui social il camerino che utilizzerà durante The Couple, che è grande come una casa

In attesa della partenza della prima edizione di The Couple, in queste ore Ilary Blasi ha mostrato sui social il suo enorme camerino, grande quanto una casa.

Il camerino di Ilary Blasi

Finalmente ci siamo! Domani sera su Canale 5 parte ufficialmente la prima edizione di The Couple, il nuovo reality show targato Mediaset. Alla conduzione della trasmissione ci sarà Ilary Blasi, che torna in tv dopo il successo della scorsa edizione di Battiti Live. Si tratta di un nuovo format, in cui vedremo 8 coppie di concorrenti vivere insieme. Puntata dopo puntata i protagonisti dovranno affrontare una serie di prove e di sfide per vincere il montepremi finale di 1 milione di euro.

Come annunciato, le coppie vivranno nella casa che fino alla scorsa settimana ha ospitato gli inquilini del Grande Fratello e saranno spiati dalle telecamere h24. In queste ore intanto i canali social del reality show stanno iniziando ad annunciare i concorrenti e di certo ne vedremo di belle. In attesa di scoprire il cast completo, nelle ultime ore a finire al centro dell’attenzione è stata proprio la presentatrice romana. Andiamo a scoprire perché e quello che è accaduto.

In attesa della partenza della prima puntata di The Couple, Ilary Blasi ha voluto mostrare ai follower di Instagram il suo camerino, che è grande quanto una casa. Le stanza private della conduttrice infatti godono di ogni comfort possibile: un immenso soggiorno, un bagno, un guardaroba e anche una sala trucco. Insomma di certo Ilary nelle prossime settimane si godrà a pieno il suo camerino, che ha già attirato l’attenzione del web.

Il camerino di Ilary Blasi è più grande di casa mia,ci potrebbe vivere. pic.twitter.com/VAeGErCnpH — Ale~🍬🧛 (@sono__ansiosa) April 5, 2025

Il pubblico intanto attende con ansia la partenza di The Couple, che senza dubbio sorprenderà tutti quanti. Ma come se la caveranno le coppie protagoniste e cosa accadrà? Non resta che attendere la prima puntata per scoprirlo.