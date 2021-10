1 La litigata tra Carmen Russo e Katia Ricciarelli

La puntata del Grande Fratello Vip ieri sera sembrava essere sottotono, ma non è mai detto che non possano esserci dei colpi di scena e uno ieri ce l’hanno riservato Carmen Russo e Katia Ricciarelli durante le nomination. La cantante lirica ha dato il suo voto alla ballerina dando come motivazione: “In questi giorni non ci siamo incontrate e ho bisogno di tempo”. Interpellata da Alfonso Signorini, Carmen ha avuto modo di dire il suo pensiero, sostenendo che Katia se la sia presa per delle semplici partite a biliardo. Questa frase ha scatenato, però, uno scontro accesissimo con la compagna d’avventura e ha spinto la Ricciarelli a dire di non aver apprezzato il suo fare comunella con Jo Squillo e accordarsi sulle nomination e altro.

Nel corso delle votazioni è andata in scena una lite furiosa, che ha coinvolto anche le opinioniste in studio, le quali si sono espresse a riguardo. Il tutto a portato Signorini a interrompere la faccenda con decisione. Successivamente in salone è andato in scena un nuovo faccia a a faccia tra Carmen Russo e Katia Ricciarelli e non sono mancate parole grosse…

Non provavo queste emozioni dal litigio tra Serena Grandi e Corinne Clery#GFVIPpic.twitter.com/PkWl8NJjcI — Paola. (@Iperborea_) October 18, 2021

Carmen Russo piuttosto seccata da Katia Ricciarelli come un fiume in piena ha attaccato, minacciando addirittura di andarsene e beccandosi uno “st***za” dalla cantante mentre tutte le altre cercavano di placare gli animi:

“Io avrò 60 anni e tu sei una signora con più anni di me. Hai detto che sono una pettegola ipocrita. Tu hai battezzato tutte le donne. La scorsa settimana hai nominato Jo e questa volta me. In più al biliardo non parlavamo di te. Non erano discorsi e complotti sulle nomination. Io non ti permetto di dire falsità. […] Giuro su qualsiasi cosa che non è come dite voi Sonia. A questo punto io prendo e me ne vado da qui”, si legge su Biccy.

“Alfonso io adesso prendo e me ne vado, perché non esiste proprio che vengo accusata di essere una falsa e pettegola. […] Katia è la regina e può permettersi di dire tutto. Sono stata vicino a lei ed ha sparlato di tutte. Quella è poco vestita, l’altra si è rifatta tutta, Francesca si esalta quando vede il fidanzato, Manila lascia i panni in lavanderia, le principesse esagerano. Ne ha una per tutti. Poi Alex il suo preferito, le ha scritto ‘ottusa’ ed ha fatto un pandemonio”.

Proprio Alfonso Signorini ha interrotto nuovamente la discussione tra le due, aggiungendo che l’avrebbe ripresa nella prossima puntata e di aver sentito delle cose che non gli sono piaciute per nulla. Nel post puntata però è andato in onda il terzo atto di questa litigata…