Caterina Balivo, il segreto effetto lifting anni ’90

Il cerchietto a zig zag è tornato a essere uno degli accessori capelli più riconoscibili del momento, complice il revival della moda anni ’90 e Y2K. A riportarlo sotto i riflettori contribuiscono anche le celebrity, tra cui Caterina Balivo, che lo ha sfoggiato sui social rendendolo protagonista dei suoi look estivi. Da dettaglio iconico del passato a presenza fissa sulle passerelle e nello street style, oggi unisce praticità ed estetica, diventando un alleato sia contro il caldo sia per valorizzare i lineamenti del viso con un effetto visivo “lifting”.

Il ritorno del cerchietto a zig zag sulle passerelle 2026: nostalgia anni ’90

Il cerchietto ondulato non è una novità assoluta, ma un pezzo ciclicamente riscoperto dal mondo della moda. Dopo le prime apparizioni significative sulle passerelle di Prabal Gurung nel 2019, è tornato protagonista nelle collezioni più recenti, fino a comparire anche nelle sfilate primavera 2024 di Givenchy e nella più recente visione autunno-inverno 2026-27 di Miu Miu a Parigi. Il suo ritorno si inserisce perfettamente nella più ampia riscoperta dell’estetica Y2K, che continua a influenzare designer, stylist e celebrity. Non a caso, anche personaggi come Maddy Perez (interpretata da Alexa Demie in Euphoria) o modelle come Bella Hadid nel loro stile “off duty” hanno contribuito a riportarlo sotto i riflettori.

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Caterina Balivo approva il ritorno del cerchietto a zig zag

Se guardando gli scatti di Caterina Balivo su Instagram ti viene subito in mente la stagione delle hit pop anni ’90, tra “Wannabe” e “Baby One More Time”, non è un’impressione. Il merito (o la colpa, per i più nostalgici) è del cerchietto a zig zag, accessorio simbolo di un’estetica che richiama immediatamente quel decennio. La conduttrice de La volta buona lo ha scelto ispirandosi, come dichiarato nel suo post, al minimalismo rigoroso di Helmut Lang, ma l’effetto finale va ben oltre la citazione stilistica: è un ritorno a un immaginario fashion che mescola semplicità, praticità e un tocco retrò ben riconoscibile.

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Caterina Balivo, il segreto effetto lifting anni ’90

Oltre al suo impatto estetico, il cerchietto a zig zag si conferma un accessorio estremamente funzionale, soprattutto durante la stagione estiva. Indossato con i capelli sciolti, aiuta a tenere le ciocche lontane dal viso, riducendo il fastidio provocato da sudore, umidità e alte temperature. È una soluzione semplice ma efficace per gestire la chioma senza ricorrere ad acconciature elaborate, mantenendo comunque un aspetto curato e ordinato. Il suo successo, però, non si limita alla praticità. La particolare struttura ondulata crea infatti un effetto ottico che “tira” visivamente i tratti verso l’alto, contribuendo a dare al volto un aspetto più fresco e disteso. Questo gioco di linee verticali e pulite valorizza soprattutto i lineamenti del viso, regalando una sensazione di maggiore armonia e leggerezza. Proprio per questo motivo il cerchietto viene spesso scelto anche come piccolo trucco di styling.

Non sorprende, quindi, che questo accessorio sia tornato protagonista non solo nello street style ma anche sulle passerelle internazionali, riaffermandosi come elemento chiave del revival Y2K. Da semplice oggetto funzionale, oggi il cerchietto a zig zag si è trasformato in un dettaglio moda capace di unire estetica, praticità e un forte richiamo nostalgico.