Caterina Caselli compie 80 anni: la morte del padre, il cancro al seno e la scomparsa di Sugar
Sul cartaceo di Novella 2000 gli 80 anni di Caterina Caselli raccontati da Dario Salvatori: “Nonostante i colpi, è ancora in piedi. Del resto, ha sempre avuto una tempra d’acciaio”.
Caterina Caselli compie oggi, venerdì 10 aprile 2026, 80 meravigliosi anni e per sfogliare l’antologia di vita del Casco d’oro della musica italiana, senza perderci, abbiamo invocato l’aiuto di Dario Salvatori, giornalista e critico musicale. Guardando oggi ai trionfi di quest’artista, viene spontaneo chiedersi quale desiderio potrà mai esprimere, questa volta, al soffio sulle candeline: la vita sembra averle dato tutto. Ultimo tra i tanti riconoscimenti, il Premio alla Carriera “Città di Sanremo”, ricevuto sul palco del Teatro Ariston durante la 76esima edizione del Festival.
Caterina Caselli, 80 anni coronati da successi e una vita intensa: la morte del padre, il cancro al seno e la scomparsa di Sugar
Sono molte le cifre tonde, quest’anno, nella vita di Caterina Caselli, che oltre alle 80 primavere festeggia anche l’anniversario del suo esordio: 60 anni fa si fece conoscere con il brano Nessuno mi può giudicare. È questa la canzone che forse più la rappresenta: lei che dovette imparare, suo malgrado, a non esprimere giudizi affrettati, confrontandosi con il gesto estremo di un padre affetto da depressione, che si tolse la vita.
Dario, la “fanciulla” della musica italiana compie 80 anni. Dopo i recenti spigoli, nella vita di Caterina arriva finalmente qualcosa di tondo, fosse anche solo la cifra…
«Eh sì, questa ricorrenza arriva a poca distanza da situazioni che hanno messo a dura prova la resistenza di Caterina: un carcinoma al seno superato e la scomparsa di Sugar. Nonostante i colpi, è ancora in piedi. Del resto, ha sempre avuto una tempra d’acciaio, tanto nell’arte quanto nella vita. E dire che, prima di imparare a conoscerla, i discografici volevano cucirle addosso il personaggio della piagnona».
Per scoprire il resto, trovate l’articolo integrale di Fabrizio Maria Barbuto sul nuovo numero di Novella 2000, in edicola da mercoledì 8 aprile.
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