Fabrizio Moro compie oggi, 9 aprile 2026, 51 anni e il suo tema natale delinea una personalità notturna, incline all’ascolto interiore e alla conoscenza dell’inconscio e delle emozioni più profonde.

Audace e ribelle, con un tocco anticonformista che conquista, Fabrizio esprime il fuoco della passione arietina — da cui deriva gran parte della sua vitalità — nei brani che canta e compone. Il suo segno dell’Ariete non accoglie soltanto il Sole natale, ma anche la forza di Giove e di Mercurio, che rendono la sua scrittura decisamente incisiva. In contrapposizione, una Luna in Pesci evidenzia una profonda sensibilità d’animo e una spiccata capacità di emozionarsi ed emozionare.

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