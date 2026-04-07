Il nuovo numero di Novella 2000 è pronto. Dall’8 aprile, in edicola, tante esclusive e l’annuncio di un nuovo progetto: presto la rivista cambierà volto, per accogliere i cambiamenti della società con un tono decisamente più ‘femminile’. Intanto, domani si parte con il ricordo di Papa Francesco, per poi passare all’omaggio a Caterina Caselli, le confessioni di Fabrizio Biggio, e molto altro.

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Novella 2000, cosa ci sarà dall’8 aprile in edicola

Il numero di Novella 2000 in edicola da domani, mercoledì 8 aprile, segna anche l’inizio di un conto alla rovescia. Se i contenuti di questa settimana promettono di far discutere, l’attesa è tutta per ciò che accadrà poi. Ma intanto si parte con interviste e racconti inediti:

Iva Zanicchi e il “suo” Papa Francesco

A quasi un anno dalla scomparsa di Bergoglio (21 aprile), il settimanale celebra l’umanità di un Pontefice amatissimo. Iva Zanicchi racconta a Novella 2000 il suo legame con il “Papa della porta accanto“, senza rinunciare alla sua celebre ironia: memorabile il racconto di quando lo rimproverò per averla scambiata per Mina.

Compleanni d’oro e confessioni

Il critico Dario Salvatori celebra gli 80 anni di una leggenda come Caterina Caselli – l’indimenticabile Casco d’oro della musica italiana. Poi Fabrizio Biggio a cuore aperto: Techegram su RaiPlay, i figli (che gli mancano tantissimo) che lo vorrebbero “più social” e la pigrizia.

E ancora… un volto del piccolo schermo degli anni 2000 come Giulia Montanarini lancia il suo appello: dopo essersi dedicata alla famiglia, vorrebbe tornare in gioco e sogna le spiagge de L’Isola dei Famosi.

Uno sguardo al passato, uno al futuro

Oltre a un articolo della principessa Maria Pia Ruspoli sui cento anni della Regina Elisabetta e all’analisi del “fattore nostalgia” che sta riportando in auge titoli come I Cesaroni. Canzonissima e Karaoke, la rivista non dimentica il lifestyle con i consigli beauty, i look primaverili e lo spazio dedicato ai nostri amici animali.

Lo scoop: Novella 2000 cambia pelle

E infine la notizia che spoilera la nuova ‘pelle’ di Novella 2000: dal prossimo numero si cambia anima e corpo. Lo scrive nel suo primo editoriale il nuovo direttore Luca Burini:

«Accanto a tutto quello che vi ha fatto amare queste pagine, compariranno nuove tematiche, nuove firme e rubriche, nuovi punti di vista. Il tutto condito con dibattiti e, perché no, qualche provocazione sui temi che tanto fanno discutere. Il diktat è: “Informa, intrattieni e consiglia”, all’insegna del primato dell’idea, della notizia e dell’approfondimento. Un’evoluzione che verrà abbracciata anche dal nostro sito web e, soprattutto, dai nostri canali social».

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