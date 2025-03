Questa sera a C’è posta per te Alberto ha deciso di chiedere perdono a Ilenia dopo la loro rottura. Maria De Filippi ha bacchettato il ragazzo: “Hai torto marcio”.

C’è posta per te, Alberto chiede perdono a Ilenia

La puntata di stasera di C’è posta per te chiude il 28esimo anno di messa in onda della longeva trasmissione di Canale 5, condotta da Maria De Filippi. Stasera, tra i tanti momenti, abbiamo assistito alla storia di…. Alberto e di un amore interrotto.

Il ragazzo, come spiegato a C’è posta per te, era impegnato con Ilenia. 5 anni di convivenza, fermati dai dubbi di lui. Si sono conosciuti a Sperlonga dove hanno fatto la scuola di parrucchieri. Poi l’idea di andare a vivere insieme. Lui ha poi aperto un negozio con l’aiuto di lei e della famiglia (soldi poi restituiti. Piano piano le cose sono andate bene e c’era l’intenzione di creare una famiglia. Il figlio però non arrivata e questo ha suscitato in Alberto i primi dubbi. Di tanto in tanto però si vedevano, ma erano continui tira e molla. Avevano spesso la loro intimità, ma tutto tornava come prima.

Sempre a C’è posta per te Alberto ha ammesso che quando Ilenia ha iniziato a sottrarsi ai suoi inviti, lui per Capodanno ha visto un’altra donna e ha messo una foto con lei sui social, poi rimossa. Da lì a pochi giorni Alberto ha continuato a pensare a Ilenia e ha deciso di acquistare un anello per lei. Ed è qui che nel momento in cui lui le chiede di vedersi, che la ragazza le svela di sapere dell’incontro con un’altra donna. Questo ha portato ad altri tira e molla.

Oggi a C’è posta per te Alberto ha quindi chiesto scusa con la speranza di poterle dimostrare di essere cambiato e di volere creare una famiglia. Poi ha rivolto lo stesso pensiero anche ai genitori di lei, porgendo delle sentite scuse: “Il rapporto che voi avete con lei era un po’ stretto per me perché lo avrei voluto con i miei, ma ora anche a voi voglio chiedere perdono e mi prenderò cura di Ilenia. Vi ringrazio per l’aiuto che mi avete dato”.

Tutte le parti si sono confrontate a C’è posta per te. Abbiamo prima sentito Ilenia che ha raccontato la sua versione dei fatti, poi anche i genitori si sono espressi, sostenendo che lui sia un bravissimo ragazzo. Giustamente sono rimasti dispiaciuti nel vedere la loro figlia stare male.

A differenza dei genitori, però, Ilenia a C’è posta per te ha ammesso che non sa quanto può fare affidamento su di lui e ha avuto qualcosa da recriminargli: “Per 4 mesi ti ho compreso e l’ho rispettato. Ho fatto tutto per te, io non sono la tua mamma, sono la tua donna“.

Maria ha bacchettato Alberto: ““In questa storia hai torto marcio. Hai anche davanti due ipotetici suoceri che probabilmente non è facile trovare nella vita. Ti va di lusso che una ragazza così intelligente sia ancora innamorata di te!“

La destinataria della posta ha detto poi: “Non mi metterà mai più al secondo posto, questo scordatelo”. Alberto di buon grado ha compreso l’errore e la storia si è conclusa con un lieto fine a C’è posta per te!