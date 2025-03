C’è Posta Per Te si scontra ancora con L’Eredità: andiamo a scoprire chi ha vinto la gara di ascolti del sabato sera

Ieri sera, per il secondo sabato di fila, a scontrarsi sono stati C’è Posta Per Te e L’Eredità. Ma cosa è accaduto e chi ha vinto la gara di ascolti? Ecco tutti dati.

C’è Posta Per Te batte ancora L’Eredità

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda l’ultima puntata di questa edizione di C’è Posta Per Te. Sono ormai ben 25 anni che il celebre programma di Maria De Filippi tiene compagnia al grande pubblico Mediaset e di certo ancora oggi la trasmissione è una delle più amate e seguite della tv italiana. Anche ieri sera naturalmente non sono mancate le emozioni e tra lacrime, liti e anche qualche risata, la conduttrice ha portato a casa un ottimo risultato.

Nel mentre su Rai 1 è stato trasmesso il secondo e ultimo speciale in prima serata de L’Eredità, condotto da Marco Liorni. A prendere parte al game show sono stati alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Ma cosa è accaduto dunque e chi ha vinto la gara di ascolti del sabato sera? Andiamo a scoprirlo.

Come rivela Davide Maggio, a dominare la serata è stato ancora una volta C’è Posta Per Te. L’ultima puntata del programma di Maria De Filippi ha infatti totalizzato 4.396.000 spettatori con uno share del 30.6%. Lo speciale de L’Eredità ha invece appassionato 2.373.000 spettatori pari al 15.3% di share.

La prossima settimana intanto partirà una sfida del tutto inedita. Su Canale 5 infatti debutterà la nuova edizione del Serale di Amici, mentre sul primo canale della rete pubblica andrà in onda la prima edizione del nuovo programma di Carlo Conti, Ne vedremo delle belle. Di certo il pubblico attende già con ansia di scoprire cosa accadrà e senza dubbio potrebbero non mancare colpi di scema.