In questi giorni si è parlato di un possibile slittamento per The Couple. Adesso però Mediaset pare fare dietrofront. Nelle ultime ore infatti è stata rivelata la data di inizio del reality e la presunta cifra del montepremi finale.

Ecco quando inizia The Couple

Sono ormai settimane che si parla dell’arrivo di The Couple, il nuovo reality show che sarà condotto da Ilary Blasi. Si tratta di una sorta di spin-off del Grande Fratello, dove i concorrenti, che come suggerisce il titolo giocheranno rigorosamente in coppia, saranno costretti a vivere insieme e ad affrontare una serie di prove. Attualmente c’è ancora molto mistero sul cast della trasmissione, nonostante in rete non manchino i pettegolezzi circa i possibili concorrenti. Nel mentre di recente si è anche parlato della possibile data di inizio del reality, prevista inizialmente per lunedì 7 aprile.

In questi ultimi giorni tuttavia si è parlato di un possibile slittamento, a causa del cast non ancora chiuso. Ma non solo. È stata anche menzionata una presunta puntata aggiuntiva del Grande Fratello, che sarebbe dovuta essere una vera festa post finale, durante la quale gli inquilini si sarebbero ritrovati per l’ultima volta. Adesso però a fare chiarezza sulla situazione ci ha pensato TvBlog.

Secondo quanto riferisce il portale, pare che Mediaset abbia fatto dietrofront. Il GF infatti terminerà ufficialmente lunedì 31 marzo e in seguito non andrà in onda alcuno speciale. Ma cosa ne sarà dunque di The Couple? Stando a quanto si legge, per il reality show non ci sarà nessuno slittamento. La data di inizio resterebbe dunque fissata a lunedì 7 aprile. Ma non è ancora finita.

TvBlog infatti rivela anche la presunta cifra del montepremi finale, che secondo le voci di corridoio pare essere di un milione di euro. Si tratta di bottino notevole, che senza dubbio farà gola ai concorrenti. Ma cosa accadrà dunque in questo attesissimo reality? Non resta che attendere per scoprirlo.