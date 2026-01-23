Chi sono gli ospiti di C’è posta per te per la puntata del 24 gennaio?

Nella puntata del 24 gennaio 2026 di C’è posta per te chi sono gli ospiti? Anticipazioni, quando va in onda e dove vederlo

C’è posta per te ospiti 24 gennaio

Torna una nuova puntata con il people show condotto da Maria De Filippi. Chi sono gli ospiti di C’è posta per te di sabato 24 gennaio?

A regalarci momenti speciali ci sarà l’amatissima cantante Alessandra Amoroso e tre degli attori della serie turca di Canale 5, La forza di una donna. Nel dettaglio parliamo di Feyyaz Duman, Ahu Yagtu e Caner Cindoruk.

Questi sono quindi gli ospiti di C’è posta per te per sabato 24 gennaio.

Anticipazioni e news

Ora che conosciamo chi sono tutti gli ospiti di C’è posta per te per sabato 24 gennaio, quali sono le altre news e anticipazioni?

Come al solito Maria De Filippi non si concentrerà solo sulle sorprese che vedranno coinvolti gli ospiti di C’è posta per te come Alessandra Amoroso e gli attori de La forza di una donna. Ci sarà spazio infatti anche a vicende familiari tra genitori e figli, coppie in crisi e non solo!

Come fare a contattare la trasmissione

È possibile partecipare al programma, sai come fare? Per contattare C’è posta per te è necessario non solo consultare i canali social del people show.

Si può consultare infatti il sito di WittyTV o, altrimenti, c’è un’altra opzione utile: contattare il numero 0637352900, che spesso compare in sovra impressione anche durante la trasmissione.

Quando va in onda C’è posta per te e dove vederlo in TV e streaming

C’è posta per te quando va in onda e dove vederlo in TV e streaming?

Il programma di Maria De Filippi va in onda tutti i sabati alle ore 21:20/21:30 circa. E se vi state chiedendo dove vederlo, la risposta è semplice: su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity e Witty TV.

Non ci resta quindi che attendere la puntata di sabato 24 gennaio, scoprire le storie e in quali momenti saranno coinvolti gli ospiti di C’è posta per te.

