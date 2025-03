Stasera a C’è posta per te Pina ha cercato Umberto. Sono passati la bellezza di 60 anni. Lei ha ammesso di averlo spesso sognato e pensava fosse morto: “Invece sei vivo”, ha esclamato. La reazione di lui non è tardata ad arrivare.

C’è posta per te, Pina cerca Umberto dopo 60 anni

Si conclude anche questa stagione da record di C’è posta per te. Nel corso della puntata lacrime, confronti e le solite emozioni. Questa volta però vi raccontiamo la storia di Pina, che insieme a Luigi e Luciana è stata protagonista di un momento divertente.

Questo perché Pina ha fatto un sogno e in particolare il signor Umberto. Quest’ultimo le appare spesso in sogno e in questo le dice: “Ti voglio vedere per un’ultima volta”. Qual è dunque il dubbio di Pina? Capire se Umberto è ancora vivo. Peccato che siano passati SOLO 60 anni dall’ultima volta che si son visti. Così ha contattato C’è posta per te!

“Pina hai visto? Umberto non è morto”, ha detto Maria De Filippi ironizzando. Poi è arrivato il momento dell’ingresso in studio di Umberto e dell’apertura della busta. Il destinatario è parso spaesato e non ha riconosciuto Pina.

Non appena ha preso parola la signora a C’è posta per te ha detto quanto segue: “Sono una donna tutta d’un pezzo, sono peperina e dispettosa. Non mi sono mai piaciuti i mammoni e i cetroni (un mammaluco, trad.). Ho sempre frequentato l’alta società. Nella vita ho fatto errori, ma mi ricordo anche i baci focosi. Nascosti nel buio, è esplosa la passione“. Poi ha aggiunto simpaticamente: “Temevo fossi morto, invece sei vivo”.

A dargli un aiuto è stata la padrona di casa di C’è posta per te, che ha fatto riferimento al Monte Pellegrino e la casa di Pina. Ed è qui che Umberto l’ha riconosciuta quando le viene menzionata “la figlia del maresciallo”, ovvero colei con cui ha tradito la mittente della posta. Oggi i due sono ancora sposati, lui ha fatto il maresciallo e ha avuto due figli.

Dopo un botta e risposta cosa avrà deciso di fare Umberto? Pina ha precisato di aver raggiunto la pace dei sensi e dunque di non volere nulla da lui, anche perché è sposato. Lui ha aperto la busta a C’è posta per te e ha salutato Pina.