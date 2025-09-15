Durante l’ospitata a Verissimo, Cecilia Rodriguez ha commentato le voci legate a presunte liti e rottura con la sorella Belen. Ecco qual è il loro attuale rapporto oggi. Non è tardata ad arrivare la reazione di Belen sui social…

Non solo Raoul Bova. Ospite a Verissimo, Cecilia Rodriguez ha voluto mettere fine alle voci che, da mesi, parlano di una rottura insanabile con la sorella Belen. Accanto a Silvia Toffanin, la futura mamma ha parlato con grande serenità del suo rapporto con la conduttrice, facendo chiarezza su quella che, secondo molti, sarebbe stata una lite furiosa.

“Belen mi è sempre stata vicina in questo percorso. È la prima volta che diventa zia”, ha esordito Cecilia Rodriguez. “In questi mesi si è detto tutto su di noi. Ma non è successo niente di grave, siamo due sorelle, ci assomigliamo tanto, dal vivo non lo so però in foto ci assomigliamo tanto, però siamo molto diverse, non dico l’acqua e l’olio perché no, però siamo molto diverse e quindi qualche litigata ogni tanto ci scappa, però siamo una famiglia molto unita. Non morbosa come pensa tutta l’Italia”.

Le sue parole sembrano voler spegnere definitivamente le voci di questi mesi. Secondo le indiscrezioni di Gabriele Parpiglia, tra le due sorelle ci sarebbe stato un vero e proprio muro di silenzio durato mesi, con Ignazio Moser al centro del conflitto. Secondo il giornalista, il riavvicinamento tra Cecilia e Belen Rodriguez sarebbe avvenuto solo alla fine di agosto, dopo cinque mesi di distanza, grazie all’intervento della famiglia – in particolare del padre Gustavo, della madre Veronica e del fratello Jeremias.

Una cena di famiglia, confermata anche da Belen su Instagram, ha suggellato il riavvicinamento. Ma un’assenza ha fatto rumore: quella di Ignazio Moser. Secondo Parpiglia, il compagno di Cecilia sarebbe rimasto volutamente fuori da questo primo incontro: “Ha trascorso il pomeriggio ad allenarsi a Varese, ma sulla sera non ci sono notizie certe della sua presenza”.

Al momento, quindi, la pace tra le sorelle sembra esserci davvero. Ma la situazione resta delicata e, come suggerisce Parpiglia, la figura di Ignazio potrebbe ancora rappresentare un nodo irrisolto nel rapporto tra Cecilia Rodriguez e sua sorella.

Come ha reagito in tutto ciò Belen? C’è un gesto social. La conduttrice ha piazzato dei like ai post di Verissimo in cui compare sua sorella, come potete vedere qui sotto…

Il like di Belen al video di Cecilia Rodriguez

Vedremo se ora dopo Cecilia anche Belen deciderà di intervenire pubblicamente in TV…