Belen avrebbe provato a riavvicinarsi a Cecilia prima del parto, ma sarebbe stata respinta

Stando alle ultime voci Belen Rodriguez avrebbe cercato un riavvicinamento con la sorella Cecilia prima del parto, ma senza successo. Secondo Gabriele Parpiglia, la più giovane delle Rodriguez non avrebbe voluto nemmeno incontrarla…

Lite tra Belen e Cecilia Rodriguez

Il gelo tra le sorelle Belen e Cecilia Rodriguez non sembra accennare a sciogliersi, anzi: la frattura, secondo le ultime, pare ormai insanabile. A raccontare l’ultimo capitolo della vicenda è Gabriele Parpiglia, che nella sua newsletter ha rivelato un dettaglio doloroso per la showgirl argentina. Belen, infatti, avrebbe tentato un riavvicinamento nei confronti della sorella Cecilia proprio in vista dell’imminente parto, ma il suo gesto sarebbe stato respinto con fermezza.

Secondo quanto riportato da Parpiglia, “a nulla è valso l’ultimo tentativo di riconciliazione della showgirl argentina in vista del parto della sorella Cecilia. Ancora una volta Belén è stata messa alla porta, anzi la sorella non ha voluto nemmeno incontrarla”.

Un colpo durissimo per Belen, che non ha partecipato in alcun modo alla gravidanza di Cecilia. Sempre Parpiglia spiega che “la Rodriguez junior, quindi, partorirà senza la presenza della sorella maggiore. Presenza che non c’è stata per tutta la durata della gravidanza, (precisamente dallo scorso 5 marzo), quando il rapporto tra le due (per volontà della sorella minore) si è interrotto”.

Le cause del distacco rimangono ufficialmente non dette, ma sono state descritte come “così forti che è meglio non parlarne”. Tuttavia, a giugno lo stesso Parpiglia aveva indicato Ignazio Moser, compagno di Cecilia, come figura centrale nella frattura. Ora, secondo il giornalista, “il muro (come abbiamo raccontato da sempre), che vede al centro del caso e del caos la figura di Ignazio Moser, è invalicabile”.

Una distanza che fa rumore, soprattutto considerando il legame che fino a pochi mesi fa sembrava unire le due sorelle. Il fatto che Belen Rodriguez non sarà presente neanche al parto, dopo mesi di silenzio e tensioni, segna una frattura profonda e difficile da recuperare.