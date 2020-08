Nelle ultime settimane ad infiammare il web oltre che a Belen è stata anche sua sorella Cecilia Rodriguez. La bella influencer argentina è finita al centro dell’attenzione mediatica per via di una presunta crisi con Ignazio Moser, al quale è legata da quasi tre anni. I due, secondo i pettegolezzi, si sarebbero allontanati, e attualmente non pare sia possibile una riconciliazione. Nel mentre l’ex ciclista in questi giorni ha fatto anche discutere per via di un presunto flirt con niente che meno che con Anna Safroncik, che tuttavia è stato prontamente smentito dai diretti interessati. Ciò nonostante pare che Ignazio, come ha svelato anche Andrea Damante, sia nuovamente single, e che la sua storia con la sorella di Belen sia ormai solo un lontano ricordo.

Adesso ad intervenire è il nuovo numero del settimanale Chi, che svela ulteriori dettagli sulla crisi tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Prima però la rivista fa chiarezza sul presunto flirt tra l’ex ciclista e Anna Safroncik, svelando quello che è accaduto in realtà:

“Cecilia e Ignazio hanno smesso di sentirsi. In questa settimana che ha visto Moser al centro del gossip per un presunto flirt con l’attrice Anna Safroncik, la sorella di Belen ha scelto il silenzio e ha deciso di non sentire il suo fidanzato. Ma ecco i retroscena. Moser poche settimane fa ha conosciuto al Twiga Flavio Briatore con cui poi ogni mattina in Sardegna faceva lunghe passeggiate per mantenere la forma. Flavio invita Ignazio al Billionaire: al suo tavolo c’è anche la Safroncik che dialoga con Ignazio, ma tutto sotto gli occhi di tutti. La stessa sera nello stesso locale appare poi Tommaso, fidanzato dell’attrice, che con lei fa ritorno a casa. Finita qui”.