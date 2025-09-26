In un’intervista Cecilia Rodriguez ha smentito le voci su una lite con la sorella Belen, definendole completamente infondate. Ha anche chiarito il ruolo che Ignazio Moser avrebbe avuto in questo allontanamento e perché non era presente alla festa di compleanno di sua sorella.

Parla Cecilia Rodriguez

Negli ultimi mesi non si è parlato d’altro: la presunta lite tra Cecilia e Belen Rodriguez ha fatto chiacchierare durante l’estate. Ma ora Cecilia, in un’intervista rilasciata a Fanpage.it, ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte, allontanando le voci.

“Con Belen non abbiamo litigato,” ha spiegato con fermezza. “Siamo due persone molto diverse e qualche litigata ogni tanto ci scappa, però in questo caso non c’è stato niente di tutto ciò che è stato detto. Non ci sono stati problemi né di lavoro, né di famiglia, né di fidanzati, né di mariti, di niente”.

Cecilia Rodriguez aveva già affrontato il tema a Verissimo, ma nuovi dettagli erano recentemente emersi anche da Gabriele Parpiglia, che aveva parlato perfino di una presunta lite tra Ignazio Moser e Andrea Damante, complicando ulteriormente il quadro.

Ma ancora una volta Cecilia Rodriguez ha smentito che tra Ignazio e Belen ci sia della tensione: “No, possiamo smentire anche questo. Continuano a dire che è colpa di Ignazio ma non è così. L’altro giorno (al pranzo per il compleanno di Belén, ndr) lui non era presente solo perché era impegnato in una gara. E poi, a parte questo, è stato anche bello: eravamo noi cinque più i nipoti, quindi sette. Un bel momento tra di noi, proprio tra i Rodriguez”.

Perché quale motivo però Cecilia Rodriguez e suo marito Ignazio Moser non hanno mai smentito? Lei ha dato una spiegazione a riguardo:

“Non mi sembra che i social siano il canale giusto per smentire rumors o raccontare ogni dettaglio della mia vita privata. Condivido ciò che scelgo di condividere. E poi… non saprei nemmeno a chi rispondere. Se sapessi chi vuole chiarimenti lo chiamerei (ride, ndr) per tranquillizzarlo. Ho imparato a farmi scivolare addosso certe cose. Non rispondere a volte è intelligenza. Io ho fatto pace con me stessa. Io non sono arrabbiata col mondo, quindi vivo meglio così”.

Così Cecilia Rodriguez spera di averci messo un punto una volta per tutte.