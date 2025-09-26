Nel documentario “Grande Fratello – L’anno zero del reality” è stato svelato un amore segreto tra due concorrenti della prima edizione. E questa davvero non ve l’aspettate!

La coppia segreta al Grande Fratello

Un amore segreto nascosto agli occhi di milioni di telespettatori, viene svelato solo oggi, 25 anni dopo. È successo davvero nella prima edizione del GF, andata in onda nel 2000, e a raccontarlo è stato il documentario speciale Grande Fratello – L’anno zero del reality, disponibile su Mediaset Infinity.

LEGGI ANCHE: Due concorrenti del GF a rischio squalifica ancor prima di entrare? Rumor su accordi e frequentazione segreta

Lo speciale ha celebrato il programma partendo proprio dalla storica edizione condotta da Daria Bignardi e vinta da Cristina Plevani (oggi nuova opinionista). Ma è stata una confessione inattesa a lasciare tutti a bocca aperta: Maria Antonietta Tilloca ha rivelato di aver vissuto una storia d’amore segreta con Sergio Volpini, il celebre “ottusangolo” reso iconico dalla Gialappa’s Band.

“Dentro il Grande Fratello, se vuoi, ti puoi nascondere. Anche sotto gli occhi del Grande Fratello. Lo dico per esperienza personale: ho nascosto una cosa preziosa, un sentimento, un innamoramento nei confronti di uno dei concorrenti. Qualcosa che fino ad ora non ho mai detto apertamente”, ha confessato Maria Antonietta.

Salvo Veneziano, anche lui concorrente della prima edizione, ha confermato la relazione: “E hanno fatto l’amore e non se ne è accorto nessuno! Perché erano talmente vicini, ma c’erano altre persone nel letto con loro”.

Il nome? È lei stessa a rivelarlo, emozionata: “Era Sergio. Questa è un’occasione bella per depositare questo nostro tesoro. Questi siamo noi fuori (mostrando un disegno, ndr), sono le nostre anime che si incontrano, ed è un regalo che io conservo gelosamente”.

Marina La Rosa, anche lei nel cast di quell’edizione del Grande Fratello, ha ammesso di non sapere nulla, mentre Maria Antonietta ha spiegato il perché di tanta riservatezza:

“Lui ha semplicemente rispettato il fatto che io ero una persona impegnata, sono stata fidanzata per dodici anni. Volevo chiudere quella storia ma non ci riuscivo. Quando sono uscita dal GF, mio padre mi disse: ‘Hai fatto un casino!’”.

Una rivelazione che arriva come un fulmine a ciel sereno anche per i fan di quel Grande Fratello. Non abbiamo mai visto infatti nessuna scena d’amore in favore di telecamera, annuncio o gossip. Solo un amore rimasto segreto fino al racconto di oggi.