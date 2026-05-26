A Ceglie Messapica ha vinto il centrodestra, come era ampiamente prevedibile, considerando che la città è amministrata da una giunta di questo schieramento da 16 anni e che quell’area politica è storicamente molto radicata sul territorio. Ma il dato politico che considero più significativo riguarda il risultato del Movimento 5 Stelle che, presentatosi per la prima volta a Ceglie, è risultato la lista più votata del campo largo con il 10.67%.

Un successo personale per Rocco Casalino

«Sul piano personale, essere il secondo candidato più votato della lista rappresenta per me un risultato straordinario. Ho ottenuto un consenso che ha superato quello di assessori e consiglieri uscenti che negli ultimi cinque anni hanno lavorato sul territorio e che erano fortemente radicati nella comunità locale», afferma Rocco Casalino nella nota stampa.

«Davanti a me c’è Isabella Vitale, consigliera comunale uscente, che in questi cinque anni ha lavorato tanto sul territorio con presenza, impegno e serietà – continua il candidato -. Per questo sono sinceramente felice che sia scattato il seggio per lei. È una persona meritevole e una parte importante del successo ottenuto dalla nostra lista è anche merito del lavoro che ha portato avanti in questi anni».