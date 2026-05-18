Claudio Lippi ha condiviso sui social un messaggio per Adriano Celentano che ha messo in allarme i fan. Al momento non è chiaro cosa stia accadendo, ma potrebbe essere un messaggio derivato da una fake news.

Il post di Claudio Lippi su Adriano Celentano scatena il caos

Claudio Lippi ha scritto un post su Adriano Celentano, che ha allarmato molto i fan. Ha raccontato di averlo conosciuto nel 1964 e che era talmente emozionato da non riuscire a parlare. Il cantante lo aveva soprannominato “Stambecco” ma lui non ha mai saputo il motivo. “Da pochi minuti ho saputo che Rosalinda, una dei tre figli con Rosita e Giacomo, ha dato la notizia che è stato ricoverato per l’aggravarsi dello stato di salute. So che ha un’età avanzata ma non si pensa mai che c’è una fine per tutti e dimentichi il fattore anagrafico. Non resta che attendere il miracolo. Non mollare. Ti prego! Sono vicino a Claudia ed ai figli. ‘Stambecco’ ti aspetta” ha aggiunto. Le sue parole sono state condivise da molti utenti ma in molti hanno espresso dei dubbi sulla notizia.

Molti utenti hanno commentato il post, così il conduttore ha sottolineato che “la notizia l’ha diramata Rosalinda, la figlia“. In realtà Rosalinda Celentano non ha condiviso nulla sui social, mentre Rosita ha condiviso storie che non hanno niente a che fare. Claudio Lippi ha continuato a parlare di questa notizia su Facebook. “Ho riletto quanto ho scritto e mi sono accorto di aver fatto errori di scrittura. Non è facile scrivere con gli occhi pieni di lacrime” ha aggiunto. I fan si sono molto preoccupati per questa notizia, ma non sono arrivate comunicazioni ufficiali.

Il post di Claudio Lippi: la fake news su Celentano che può aver confuso

Le figlie di Adriano Celentano non hanno commentato la notizia, ma quello che è certo è che sabato 16 maggio il cantante stava bene e ha seguito l’Eurovision Song Contest. Gabriele Corsi, in diretta su Rai Uno, aveva fatto sapere al pubblico che Sal Da Vinci aveva ricevuto i complimenti di Adriano Celentano per la sua performance e ha voluto salutare il cantante che stava seguendo la messa in onda.

Alcuni utenti hanno scoperto che su Facebook, proprio nella giornata di sabato, era circolata una foto finta, creata con l’intelligenza artificiale, che mostrava Celentano in un letto d’ospedale e la figlia Rosalinda accanto a lui in lacrime. Si legge anche un articolo con dichiarazioni false, in cui è stato detto anche che le figlie avevano parlato con i giornalisti fuori dall’ospedale. In realtà non è vero nulla, nessuna delle figlie di Adriano Celentano ha parlato con la stampa. In molti pensano che Claudio Lippi abbia visto questa notizia e abbia creduto fosse vera.