Giornata importante per Chanel Totti. La figlia di Ilary Blasi e di Francesco Totti infatti proprio oggi compie 18 anni e sui social non tardano ad arrivare gli auguri della conduttrice e dell’ex Capitano della Roma.

Gli auguri di Ilary Blasi e Totti alla figlia Chanel

Il matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è ormai finito da diversi anni e col passare del tempo tra i due non sono mancate tensioni e discussioni. A oggi tuttavia sia la conduttrice che l’ex Capitano della Roma si sono rifatti una vita, rispettivamente con Bastian Muller e Noemi Bocchi. Nonostante le avversità però su una cosa Ilary e Francesco sono sempre stati sulla stessa frequenza: i loro tre figli. La Blasi e Totti infatti hanno sempre avuto come priorità Cristian, Chanel e Isabel e non hanno mai fatto mancare loro nulla. Oggi intanto è una giornata speciale per la presentatrice e il calciatore.

Proprio Chanel infatti compie 18 anni e sui social non sono tardate ad arrivare le dediche dei suoi genitori. La prima a rompere il silenzio è stata Ilary, che con un emozionate post su Instagram ha affermato: “Tanti auguri amore mio! Oggi compi 18 anni ed è incredibile come il tempo sia volato. Ti amo tanto”. Ma non è finita qui.

Dopo Ilary Blasi è stata la volta del commovente post di Francesco Totti. L’ex Capitano della Roma ha infatti condiviso un dolce video in cui vediamo alcuni dei momenti più belli di Chanel in questi 18 anni di vita. Il filmato ovviamente non è passato inosservato e ha strappato una lacrima a tutti quanti.

Gli auguri di Totti alla figlia Chanel, che oggi festeggia 18 anni pic.twitter.com/zHLgfeFxvk — Novella2000 Archive (@disagio_tv) May 13, 2025

Chanel dunque entra ufficialmente nell’età adulta e alla figlia di Ilary e Francesco facciamo tantissimi auguri per questo giorno importante e speciale.