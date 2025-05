In queste ore è arrivata l’inaspettata notizia della chiusura di The Couple. Nel mentre sui social arriva la reazione di Ilary Blasi, che cancella tutti i post inerenti al reality show dal suo profilo.

La reazione di Ilary Blasi

In queste settimane Ilary Blasi ha fatto ritorno in tv, a distanza di mesi dal suo ultimo impegno. La conduttrice, come è noto, ha preso in mano le redini della prima edizione di The Couple, il nuovo reality show targato Canale 5. Il programma tuttavia fin dal primo momento non è riuscito a conquistare il pubblico e in breve gli ascolti sono crollati. Per questo motivo ieri, con un comunicato che ha spiazzato tutti, Mediaset ha confermato la chiusura immediata della trasmissione. Annullata dunque la finale, prevista per domenica 11 maggio, e interrotta la diretta su Mediaset Extra.

I concorrenti nel mentre sono stati informati dell’accaduto e hanno lasciato la casa e sono tornati alle loro vite di sempre. Come se non bastasse il montepremi finale di 1 milione di euro è stato donato in beneficenza all’Istituto Giannina Gaslini di Genova. La somma, come annunciato, verrà utilizzata per realizzare un nuovo reparto di Terapia intensiva pediatrica e neonatale.

Sui social nel mentre è arrivata la reazione di Ilary Blasi, che dopo la chiusura improvvisa di The Couple ha deciso di eliminare tutti i post inerenti al reality show dal suo profilo. Pare dunque che la conduttrice, che di certo ha svolto un lavoro impeccabile, si sia già lasciata alle spalle la trasmissione e che sia pronta a voltare pagina.

Tra poche settimane infatti Ilary tornerà in onda con la nuova edizione di Battiti Live, che senza dubbio non deluderà le aspettative. La kermesse musicale infatti è uno degli appuntamenti più attesi e seguiti dell’estate e anche stavolta ne vedremo delle belle.