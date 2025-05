Pochi giorni fa si è svolta la festa di compleanno di Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, che ha compiuto 18 anni. Adesso così arriva il film su questa serata evento, che è stata un vero successo.

Il film sulla festa di Chanel Totti

Gli ultimi sono stati di certo giorni importanti per Chanel Totti. Come di certo in molti già sapranno, solo la scorsa settimana la figlia di Ilary Blasi e di Francesco Totti ha compiuto 18 anni e naturalmente sui social della conduttrice e dell’ex Capitano della Roma non sono mancate delle bellissime dediche. Per l’occasione ovviamente c’è stata anche una meravigliosa festa di compleanno, alla quale hanno preso parte parenti e amici di Chanel. A partecipare alla serata, ovviamente, anche Ilary e Totti, che si sono ritrovati dopo molto tempo. I due tuttavia non erano soli.

La presentatrice infatti era accompagnata dal suo compagno Bastian Muller, con cui ha una relazione stabile da ormai alcuni anni. Il calciatore era invece con Noemi Bocchi e naturalmente gli scatti e i video della serata hanno in breve fatto il giro del web. In queste ore nel mentre è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web.

I fotografi dell’evento hanno infatti pubblicato il film della festa di compleanno di Chanel Totti e la clip sta già facendo il giro del web. Nel filmato vediamo le immagini più belle ed emozionanti della serata, che di certo è stata speciale per secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti.

Proprio la conduttrice nel mentre si sta preparando a tornare in tv. Fra poche settimane infatti inizieranno le riprese della nuova edizione di Battiti Live, già attesissima dal grande pubblico. Da anni infatti la kermesse musicale è uno dei prodotti più seguiti in tv e di certo anche quest’anno non mancheranno le emozioni.