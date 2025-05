Continuano a calare gli ascolti de L’Isola dei Famosi, meno di 2 milioni per la terza puntata del reality show

Continuano a calare gli ascolti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Ieri su Canale 5 è andata in onda la terza puntata del reality show e poco fa sono stati rivelati tutti i numeri della serata.

Siamo entrati nel vivo della nuova edizione de L‘Isola dei Famosi e solo ieri sera su Canale 5 è andata in onda la terza puntata del reality. Nel corso della diretta non sono mancati i colpi di scena e il pubblico ha assistito a tre ritiri. La prima a dover lasciare il gioco è stata Camila Giorgi, che ha ricevuto preoccupanti notizie familiari. Poco dopo a decidere di tornare in Italia sono stati anche Spadino e Nunzio Stancampiano, che dopo aver violato il regolamento hanno deciso di abbandonare il programma.

Non sono mancate anche le prove leader, le prove ricompensa e le nomination. Insomma una puntata scoppiettante quella di ieri, che tuttavia sembrerebbe non aver convinto a pieno il pubblico. Poco fa infatti sono stati rivelati gli ascolti della serata e il reality show ha registrato un nuovo calo.

Come riporta Davide Maggio, la terza puntata de L’Isola dei Famosi ha raccolto davanti alla tv 1.891.000 spettatori con uno share del 15.7%. Su Rai 1 invece la replica de Le Indagini di Lolita Lobosco 3 è stata seguita da 2.318.000 spettatori pari al 13.5% di share. Delitti in Paradiso, su Rai 2, ha intrattenuto 1.115.000 spettatori pari al 5.7%, mentre Oltre il Paradiso, sempre sul secondo canale, ha registrato 778.000 spettatori pari al 5.2%. Su Italia 1 il film Il principe cerca figlio ha raggiunto 1.122.000 spettatori con il 6.4%. Sul Nove invece la nuova puntata di Like a Star è stata seguita da 497.000 spettatori pari al 2.8%.

Continua dunque a calare il reality di Canale 5. A breve tuttavia in Honduras dovrebbero arrivare nuovi concorrenti, che potrebbero rimescolare le carta in tavola e di certo ne vedremo di belle.